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Hakan Çalhanoğlu'nun takım arkadaşına yaptığı şaka aklını başından aldı

Hakan Çalhanoğlu'nun takım arkadaşı Dumfries'e yaptığı şaka sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Inter’den takım arkadaşı Dumfries’e şaka yaptı. Odaya giren Dumfreis’i korkutan Çalhanoğlu, o anları sosyal medyada paylaştı.

İtalya Kupası yarı finalinde Milan’ı 3-0 yenen Inter’de derbi zaferi yaşanırken, Dumfries’in sevinci kursağında kaldı. Dumfries’e şaka yapan Hakan Çalhanoğlu, bu anları kayda aldı.

Perdenin arkasına saklanan Hakan, bir anda Dumfries’in karşısına çıktı. Hakan’ın gülmekten kırıldığı videoda Dumfries korkudan krize girdi.

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