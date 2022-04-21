Maltepe’de pitbullun saldırdığı vatandaş otomobilin üzerine çıkarak canını kurtardı

Maltepe’de biri pitbull cinsi olan sahipsiz iki sokak köpeği, marketten eve dönmeye çalışan bir vatandaşın korku dolu anlar yaşamasına sebep oldu. Kendisini kovalayan pitbull cinsi köpekten kaçan adam, çareyi arabanın üzerine çıkmakta buldu. Köpekleri saldırısına uğrayan vatandaşın otomobil üzerine çıkarak canını kurtardığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün öğlen saatlerinde Maltepe’de yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sahibi tarafından sokağa terk edilen pitbull cinsi köpek, yoldan geçen vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı.

Özellikle yolda yürüyen vatandaşlara saldırmaya çalışan pitbull, dakikalarca sokak ortasında başıboş dolaştı. O sırada marketten çıkıp evine gitmek isteyen bir kişiye saldıran pitbull cinsi köpek ile başka bir sokak köpeği, vatandaşın dakikalarca peşini bırakmadı. Korkusundan park halinde bulunan bir arabanın üstüne çıkan vatandaş, uzun bir süre aşağı inemedi.

Sokak üzerinde ilerleyen bir otomobil, korku dolu anlar yaşayan vatandaşın yardımına yetişti. Köpeğin uzaklaşmasını fırsat bilen vatandaş koşarak evine girerken, başıboş köpek sokaklarda dolaşmaya devam etti. Köpeklerin saldırısı sonucu olayı ufak sıyrıklarla atlatan vatandaşın o anları ise çevrede bulunan bir binanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

"Benim komşum bugün şanslıydı fakat yarın şanslı olacak mı"

Konuşmasına devam eden Cüneyt K. “Bu olaylar son dönemlerde olmaya başladı. Bu köpekler buraya bırakılmış çünkü bu hayvanlar tasmalı vaziyette. Fakat en büyük sıkıntı pitbulun olması. Biz bu saldırıyı çok ucuz atlattık ve inşallah komşumuz da kendisini bir an önce toparlar. Ama köpeklerin saldırdığı esnada araba geçmeseydi? İnşallah bunları bir daha yaşamayız. Köpeklerde ne tasma ne de sahipleri var. Bırakın tasmayı köpeklerin sahipleri yok, terkedilmiş durumdalar. Benim komşum bugün şanslıydı fakat yarın şanslı olacak mı? “ diye konuştu.