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Fatih Altaylı'dan şampiyon yarışçıya: Keşke Suriyeli olsaydın, belki yardım ederlerdi

FATİH Altaylı Bloomberg HT ekranlarında ilk Türk kadın motosiklet yarışçısı İlayda Yağmur Yılmaz'ı konuk etti. İlayda Yılmaz, sponsoru olmadığını ve Türkiye'den de destek alamadığını söyleyince Altaylı, "Keşke Suriyeli olsaydın. Belki yardım ederlerdi" dedi.

İlk Türk kadın motosiklet yarışçısı İlayda Yağmur Yılmaz, HaberTürk ekranlarında Fatih Altaylı'nın konuğu oldu. İlayda Yılmaz, sponsoru olmadığını ve Türkiye'den de destek alamadığını söyleyince Altaylı, "Keşke Suriyeli olsaydın. Belki yardım ederlerdi" dedi.

"Ülkemiz de zor durumda zannediyorum"
Fatih Altaylı'nın programına konuk olan ilk Türk kadın motosiklet yarışçısı İlayda Yağmur Yılmaz "Bu sezon için çok umudum vardı aslında. Bu sezon da işte böyle Rusya-Ukrayna savaşları..., Kur çok yükseldi. Bu sezon ilk yarışmadan önce ben sözleşmeyi fesh etme kararı aldım. Tabii bu arada devlet kanallarına falan da yazıyorum, anlatıyorum durumu ama ülkemiz de zor durumda zannediyorum" dedi.

İtalyan takım sahibim bana dedi ki...
İlayda Yağmur Yılmaz, "İtalya'ya yazdım, dedim ki takım sahibime 'ben kontratın bu kadarını öderim, bir de cezai şartı var. Tamamlayamıyorum ama ben sponsor bulamıyorum, devam edemeyeceğim bu sezon' dedim. İtalyan takım sahibim bana dedi ki 'olmaz, ben alacağım bilet paralarını vesaire sen geleceksin.' Ben o şekilde gittim ilk yarışımaya" diye konuştu.

Keşke Suriyeli olsaydın, belki yardım ederlerdi
Bunun üzerine Fatih Altaylı, "Türkiye'den bir destek göremiyorsun ne yazık ki?" sorusunu yöneltti, Yılmaz da soruya "Yok" yanıtını verince Altaylı, "Keşke Suriyeli olsaydın, belki yardım ederlerdi" ifadelerini kullandı. 

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