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DÜNYA

Donald Trump yine çıldırdı sunucuya 'aptal' dedi yayını terk etti

Eski ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere’nin ünlü televizyon programı sunucusu Piers Morgan’ın 2020 ABD başkanlık seçimleri ile ilgili sorularına sinirlendi. Trump, Morgan’a “aptal” dedi ve yayını terk etti.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Britanya’nın ünlü televizyon gazetecisi Piers Morgan ile gerçekleştirdiği söyleşide 2020 ABD Başkanlığı seçimine ilişkin tartışma üzerine yayını terk etti.

Yalancı aptal
Piers Morgan’ın yeni programı “Piers Morgan Uncensored” için paylaşılan 30 saniyelik fragmanda eski ABD Başkanı Donald Trump’ın çıkan gerilim üzerine yayını terk ettiği gösterildi. Fragmanda, Trump’ın Morgan’a “yalancı” ve “aptal” dediği de duyuldu.

Morgan’ın Trump’a 2020’de Joe Biden’a kaybettiği başkanlık seçiminin “özgür ve adil” olduğunu ve Trump’ın kaybettiğini söylediği, Trump’ın ise “Bunu yalnızca bir aptal düşünür” dediği görüldü. Morgan’ın “Benim aptal olduğumu mu düşünüyorsunuz?” sorusuna Trump’ın yanıtı “Evet” oldu.

Morgan’ın Trump’a, seçiminde usülsüzlüğe ilişkim somut kanıt sunmakta başarısız olduğunu söylemesi üzerine Trump, “Sizin gerçek olduğunuzu düşünmüyorum” dedi.

Çekimi durdurdu
Fragman, Trump’ın söyleşinin gerçekleştiği odadan çıkmaya hazırlanması ve kamera ekibine çekimi durdurmasını söylemesiyle sona erdi.

Piers Morgan’ın yeni programı Robert Murdoch’un yeni platformu Talk TV’de yayınlanacak. Talk TV’de geleneksel haber akışı yerine eğlence, belgesel, spor programları da yer alacak.

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