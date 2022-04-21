Ekrem İmamoğlu'na bu iyilikleri kim yapıyor? Hadi Özışık yorumluyor...

Ekrem İmamoğlu'na bu iyilikleri kim yapıyor? İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık yorumluyor...

Ekrem İmamoğlu 3 yıldır görevde... Peki biz bu 3 yılda ne konuştuk?.. Eser konuşmadık, hizmet konuşmadık.. Deprem olduğunda Ekrem İmamoğlu'nun kayak yapmaya gitmesini konuştuk... O ise "tatil bana yakışıyor" deyip çıktı işin içinden... Diyarbakır'a gitti, evlat nöbetindeki analar yerine görevden alınan HDP'li Belediye Başkanları'na koştu... Sel oldu, Ekrem İmamoğlu Bodrum'a tatile gitti... En sonunda kar yağışının İstanbul'u esir aldığı gece Ekrem İmamoğlu "balık keyfi" yapmaya gitti büyükelçiyle birlikte... Bugün ne konuşuyoruz Ekrem İmamoğlu ile ilgili?.. Yine yaptığı bir hizmeti değil, hakkında açılan bir davayı konuşuyoruz... Sen 3 yılda İstanbul'a konuşulacak hiçbir şey yapmayacaksın, ama 3 yıl boyunca hep gündemde kalacaksın... Ve birileri her zaman senin gündemde kalmanı sağlayacak... Bütün buların hepsi Ekrem İmamoğlu'na yarıyor, onun hanesine yazıyorsunuz... Ekrem İmamoğlu'na hapis cezası çıkarsa... Ekrem İmamoğlu için bulunmaz nimet yahu... İmamoğlu bunu istiyor zaten... Gündemde kalmak istiyor, konuşulsun istiyor... Siz de adama bu fırsatı altın tepside sunuyorsunuz... "Verdikçe veriyor gurban olduğum Allah" modunda İmamoğlu da... Tayyip Erdoğan'a cumhurbaşkanlığı yolunu şiir okudu diye hapse atılmasıydı... Ekrem İmamoğlu'na da bu fırsat mı yaratılmak isteniyor?..