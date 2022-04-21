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Adana'da kapkaççı dehşeti! Yerde sürüklediği kadının bacağını kırdı

İhlas Haber Ajansı

ADANA'nın Çukurova ilçesinde sırt çantasını çaldığı kadını yerde sürükleyip kafasından yaralanmasına, bacağının kırılmasına neden olan kapkaççı kayıplara karıştı.

ADANA'nın Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'nde 18 Nisan günü sabah saatlerinde evine doğru giden N.Ü. adlı kadın kaldırımda yürürken bir apartmanın önünde durdu. Bu sırada arkasından gelen bir kişi N.Ü.'nün sırtındaki çantayı alıp kaçmak istedi. Ancak N.Ü., çantayı vermek istemeyince zanlı kadını yere düşürüp sürükleyerek çantayı alıp kaçmaya başladı.

Bu sırada apartmanın görevlisi Ali Pekmez (48), çöp dökerken olaya şahit olup kapkaççıyı yakalamak istedi. Ancak zanlı Pekmez'e çaldığı çantayı sallayıp kurtulmayı başardı. Pekmez, daha sonra polisi arayıp haber verirken yaşananlar an be an güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olay yerine gelen polis ekipleri zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.
Olayda başından ve bacağından yaralanan N.Ü. ise bir otomobille hastaneye kaldırıldı. Bacağının kırıldığı öğrenilen kadının çantasında bir miktar para, cep telefonu ve ziynet eşyası olduğu öğrenildi.

Olaya tanık olan ve kıl payı kapkaççıyı elinden kaçıran Ali Pekmez, "Ben çöp dökmeye çıkmıştım. Bir kadın çığlık atmaya başladı. Ben de trafik kazası oldu zannettim ancak baktığımda bir kişi kadının çantasını alıyordu. Kadın yere düştü, kafasından ve bacağından yaralandı. Zanlı da bana doğru koştu, onu yakalamak istedim ama kaçtı. Ben de arkasından koştum ama otoyola köprü altına girince elimden kaçırdım" dedi.

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