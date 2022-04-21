Paraşütü açılmayan Yunan subay uçakta asılı kaldı

YUNAN Hava Kuvvetlerine bağlı Paraşüt Komando Birliğinden bir asker atlayış sırasında paraşütü açılmayınca uçağın dışında dakikalarca asılı kaldı.

YUNAN Hava Kuvvetlerine bağlı Paraşüt Komando Birliği tatbikat çerçevesinde paraşütle atlayış yapmak için Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Larnaka Havaalanından C-130 tipi nakliye uçağıyla havalandı. Birlikten bir askerin atlayışı sırasında paraşütü açılmadı.

Yaşanan korku dolu anlarda paraşütü açılmayan asker, 5 bin feet yükseklikte asılı kaldı. Pilot manevra yapmaktan kaçınırken uçaktakiler asker için seferber oldu. Havada asılı kalan asker dakikalar sonra arkadaşları tarafından kurtarıldı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Konstantinos Floros'un uçağın pilotunu manevrasını doğru yaptığı için ödüllendireceği öğrenildi.