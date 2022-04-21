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Bursa'da kadın dilenciler bölge kavgasında tekme ve tokat birbirine girdi

İhlas Haber Ajansı

BURSA merkez Osmangazi ilçesinde kadın dilencilerin tekme ve tokatlı bölge kavgası kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

BURSA merkez Osmangazi ilçesi Çırpan Mahallesi Darmstadt Caddesi'nde karşılan iki kadın dilenci, "Bu bölge benim" diyerek tartışmaya başladı.

Kısa sürede tartışma kavgaya dönüşürken dilenciler birbirine acımadan vurdu.

Bu anlar cep telefon kameralarına yansırken kavga çevredekilerin araya girmesiyle güçlükle ayrıldı.

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