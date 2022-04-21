Bursa'da kadın dilenciler bölge kavgasında tekme ve tokat birbirine girdi

Adana'da kapkaççı dehşeti! Yerde sürüklediği kadının bacağını kırdı

Ekrem İmamoğlu'na bu iyilikleri kim yapıyor? Hadi Özışık yorumluyor...

1030 liralık faturasını ödemeyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin elektriği kesildi! İşte elektriklerin kesilme anının videosu

Donald Trump yine çıldırdı sunucuya 'aptal' dedi yayını terk etti

'Yılmaz Vural'a bir tokat bir de yumruk atacağım' diyen Tanju Çolak fena patladı: Belgelerini göstereyim...

ATV'de Esra Erol'da akıl almaz rezalet! Kadın dayak yedi yayına devam etti

Maltepe’de pitbullun saldırdığı vatandaş otomobilin üzerine çıkarak canını kurtardı

'Almanya'da domates 72 TL' diyen Ahmet Dursun tepki çekti! Hayat ne kadar ucuz değil mi?

Faturalarını ödemeyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin elektriği kesildi! Eşi haber verdi Toplam borcu ortaya çıktı

Pakistanlılar silah ve satırlarla meydan okudu! Sosyal medyadan tepki yağdı