BIST 2.557
DOLAR 14,70
EURO 15,95
ALTIN 922,82
POLİTİKA

Elektriği kesilen Kemal Kılıçdaroğlu eşiyle evini aydınlatmak için löküz yakıp konuştu

Elektriğinin kesildiğini açıklayan Kemal Kılıçdaroğlu, evinden tüplü ışıkla (löküz) bir video paylaştı. CHP lideri eylemine devam edeceğini belirtti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz şubat ayında art arda gelen elektrik zamlarını protesto etmek amacıyla faturalarını ödemeyeceğini açıklamıştı. Dediğini de yapan Kemal Kılıçdaroğlu 3 ay boyunca elektrik faturasını ödemedi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun elektriği 21 Nisan 2022 tarihi itibariyle kesildi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ne kadar elektrik borcu olduğu da ortaya çıktı. 3 aylık elektrik faturasının 1030 lira olduğu öğrenildi. 

Gaz lambası yerine löküz yaktı
Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu karanlıkta kaldıkları ilk gece kameraların karşısına löküz yakarak çıktılar. Anadolu'da löküz diye tabir edilen aydınlatma aracı 'lüks aydınlatma' kelimesinden gelmektedir. Gaz lambalarının kullanıldığı dönemde varlıklı olanların evlerinde piknik tüpüne bağlanan bu aydınlatma kullanılırdı. Buradan hareketle Anadolu'da lüks anlamına gelen löküz ifadesi bu aydınlatma için kullanılmaktadır. 

Kemal Kılıçdaroğlu 1 hafta boyunca elektrik olmadan yaşayacağını duyurdu. 

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Löküz ne demek? Elektriği kesilen Kemal Kılıçdaroğlu gaz lambası yerine löküz yaktı borcu kaç lira?
Löküz ne demek? Elektriği kesilen Kemal Kılıçdaroğlu gaz lambası yerine löküz yaktı borcu kaç lira?
Yeni MHK'den flaş karar! 13 hakemden biri geri döndü
Yeni MHK'den flaş karar! 13 hakemden biri geri döndü
Elektriği kesilen Kılıçdaroğlu: Eşimle birlikte bir hafta karanlıkta kalacağız
Elektriği kesilen Kılıçdaroğlu: Eşimle birlikte bir hafta karanlıkta kalacağız
Kocaeli'de çevre felaketi havadan tespit edildi! 5 milyon 882 bin 542 lira ceza kesildi
Kocaeli'de çevre felaketi havadan tespit edildi! 5 milyon 882 bin 542 lira ceza kesildi
Ali Koç konuştu, Galatasaray'dan yanıt gecikmedi!
Ali Koç konuştu, Galatasaray'dan yanıt gecikmedi!
Türkiye'den Irak'a Pençe Kilit notası! Rahatsızlık iletildi
Türkiye'den Irak'a Pençe Kilit notası! Rahatsızlık iletildi
Ukraynalı milyoner kendi malikanesini ihbar etti! Rus güçlerine ağır bir darbe vuruldu
Ukraynalı milyoner kendi malikanesini ihbar etti! Rus güçlerine ağır bir darbe vuruldu
Bakan Soylu duyurdu: PKK dağıldıkça, terörist elebaşları çırpınıyor
Bakan Soylu duyurdu: PKK dağıldıkça, terörist elebaşları çırpınıyor
Musk'ın Twitter için gözden çıkardığı rakam belli oldu
Musk'ın Twitter için gözden çıkardığı rakam belli oldu
Türkiye 21 Nisan 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı son durumu paylaştı
Türkiye 21 Nisan 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı son durumu paylaştı