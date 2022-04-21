Elektriği kesilen Kemal Kılıçdaroğlu eşiyle evini aydınlatmak için löküz yakıp konuştu

Elektriğinin kesildiğini açıklayan Kemal Kılıçdaroğlu, evinden tüplü ışıkla (löküz) bir video paylaştı. CHP lideri eylemine devam edeceğini belirtti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz şubat ayında art arda gelen elektrik zamlarını protesto etmek amacıyla faturalarını ödemeyeceğini açıklamıştı. Dediğini de yapan Kemal Kılıçdaroğlu 3 ay boyunca elektrik faturasını ödemedi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun elektriği 21 Nisan 2022 tarihi itibariyle kesildi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ne kadar elektrik borcu olduğu da ortaya çıktı. 3 aylık elektrik faturasının 1030 lira olduğu öğrenildi.

Gaz lambası yerine löküz yaktı

Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu karanlıkta kaldıkları ilk gece kameraların karşısına löküz yakarak çıktılar. Anadolu'da löküz diye tabir edilen aydınlatma aracı 'lüks aydınlatma' kelimesinden gelmektedir. Gaz lambalarının kullanıldığı dönemde varlıklı olanların evlerinde piknik tüpüne bağlanan bu aydınlatma kullanılırdı. Buradan hareketle Anadolu'da lüks anlamına gelen löküz ifadesi bu aydınlatma için kullanılmaktadır.

Kemal Kılıçdaroğlu 1 hafta boyunca elektrik olmadan yaşayacağını duyurdu.