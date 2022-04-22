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İstanbul'da İETT otobüsü kayalıklara daldı! Feci kazanın görüntüsü çıktı: Adeta şaha kalktı

İSTANBUL Beykoz'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü yol kenarındaki kayalık alana dalarak durabildi. Otobüsün yol kenarındaki kayalık alana daldığı kaza, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, dün saat 12.00 sıralarında Beykoz Kanlıca Mahallesi Barış Manço Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 TN 2009 plakalı Beykoz-Kadıköy seferini gerçekleştiren 15F İETT otobüsünün sürücüsü Sait Sefa Aydın, direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki kayalıklara çarparak durabildi. Kayalık alana dalan otobüsün önü adeta şaha kalktı. Kazada sürücü ve araç içerisindeki 5 yolcu yaralandı. İETT otobüsünün yol kenarındaki kayalık alana daldığı kaza anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde virajı dönen otobüs kontrolden çıkarak yol kenarındaki kayalık alana dalıyor. Kayalıklara dalan otobüsün önü adeta şaha kalkıyor.

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