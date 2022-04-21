'Din dersi saçma' diyen genç 5 padişah sayamadı! Fena rezil oldu: Vahdettin karısıyla kaçıp fabrikada çalıştı

Sokak röportajında Osmanlı tarihi ile ilgili konu sosyal medyada gündem oldu.

Sade Vatandaş Youtube kanalı tarafından yapılan sokak röportajında muhabirin, ‘’5 Osmanlı padişahı sayabilir misiniz?’’ sorusunu kendinden emin bir şekilde yanıtlamaya çalışan gencin sadece ‘’Abdülhamid’’i sayıp, başka bir yanıt verememesi, alay konusu oldu. Din dersini saçma bulduğunu belirten gencin padişah Vahdettin'in Fransa'da fabrikada yevmiyeyle çalıştığını öne sürdü. Gencin muhabbeti esnasında çevredekilerin tepkisi de güldürdü. Bu anlar ise sosyal medyada, ‘’5 tane padişah ismi saymaya çalışan adamın dramı’’ şeklinde paylaşıldı