İlber Ortaylı'yı hiç böyle görmediniz kitap çalışmalarına ara verdi eğlendi

Prof. Dr. İlber Ortaylı, İspanya’nın Sevilla kentini ziyaret etti. Sevilla'da sokak sanatçılarına denk gelen Ortaylı, şarkı eşliğinde dans etti.

Sevilla'ya giden Prof. Dr. İlber Ortaylı, kitap çalışmalarına ara verdi ve kendini sokak sanatçılarının ritmine bıraktı. Sevilla sokaklarında sokak performansçılarına denk gelen Ortaylı, "Kitap çalışmalarına kısa bir ara. İşbiliye diğer adıyla Sevilla sokaklarında…" notuyla o anları paylaştı.

Ortaylı, alkışla ve ritim tutarak müziğe eşlik ettiği anları Instagram hesabından paylaştı. İlber Ortaylı videoya, "Kitap çalışmalarına kısa bir ara. İşbiliye diğer adıyla Sevilla sokaklarında…" notunu ekledi.