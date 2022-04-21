Meral Akşener'den açıklama: Kılıçdaroğlu'nun elektrik borcunu ödeyebilirim

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'fatura ödememe' eylemi sonrası elektriğin kesilmesine ilişkin İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener açıklamalarda bulundu. Akşener, ''Müsaade ederse hanenin borcunu ödeyebilirim'' dedi.

Abone ol

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, faturaları ödemediği için evinin elektriğinin kesildiğini duyurdu. Kılıçdaroğlu, zamların geri çekileceği güne kadar faturalarını ödemeyeceğini söylemişti.

Meral Akşener'den açıklama

Kılıçdaroğlu'nun elektriğinin kesilmesine ilişkin İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ''Kılıçdaroğlu hem sözünü yere düşürmemiş olur müsade ederse hanenin elektrik borcunu ödeyebilirim o da Selvi Hanım için'' ifadelerini kullandı.