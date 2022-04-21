Kocaeli'de çevre felaketi havadan tespit edildi! 5 milyon 882 bin 542 lira ceza kesildi
KOCAELİ'de İzmit Körfezi'ne petrol dökerek denizi kirleten Liberya bandıralı gemiye 5 milyon 882 bin 542 lira ceza kesildi. Cezai işlemin ardından gemi etrafında önlem alan ekipler denizi temizledi.Abone ol
KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından İzmit Körfezi'nin korunmasına yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesindeki rutin denetimler sırasında Derince ilçesi Koruma Klor iskelesinde bulunan bir geminin denize petrol döktüğü tespit edildi.
kipler tarafından yapılan tespitin ardından İzmit Körfezi'ni kirleten 'Chem Premier' adlı gemiye 5 milyon 882 bin 542 lira ceza kesildi.
Cezai işlemin ardından gemi etrafında önlem alan ekipler temizleme çalışmalarını tamamlayarak deniz kirliliğinin önüne geçti.