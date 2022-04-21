DSÖ'den umut dolu açıklama: Vaka ve ölümler azalıyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki düşüşün mart sonundan bu yana devam ettiğini açıkladı. Test stratejilerinin değiştirildiği bir dönemde ihtiyatlı olunması gerektiği vurgulandı.

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507 milyondan fazla vaka ve 6,2 milyonun üzerinde ölüme neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) umut veren açıklamada bulundu. DSÖ, dünya çapında bildirilen yeni koronavirüs vakalarının sayısının geçen hafta yaklaşık dörtte bir oranında azaldığını söyledi.

Vaka ve ölümlerdeki düşüş devam ediyor

Cenevre merkezli örgüt, düşüşün mart sonundan bu yana devam ettiğini kaydederken haftalık raporda 11 ve 17 Nisan arasında yaklaşık 5,59 milyon vakanın rapor edildiğini belirterek bunun önceki haftaya göre yüzde 24 daha az olduğuna dikkat çekti. Yeni bildirilen ölüm sayısının da yüzde 21 azalışla 18 bin 215'e gerilediği aktarıldı.

"Dikkatli bir şekilde yorumlanmalı"

Aynı açıklamada, "Birkaç ülke koronavirüs test stratejilerini kademeli olarak değiştirdiğinden bu eğilimler dikkatli bir şekilde yorumlanmalı" denildi.