Avrupa'da dikkat çeken analiz: Erdoğan isterse şah ve mat der

RUSYA ile Ukrayna arasındaki savaşta Türkiye'nin duruşu ve barış için verdiği çaba Avrupa'da övgü almaya devam ediyor. "Savaşın kazananı Türkiye" başlığını atan Polonya'nın Dziennik gazetesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için, "İsterse 'şah ve mat' der" ifadesini kullandı.

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TÜRKİYE'nin Ukrayna ile Rusya arasındaki uzlaştırmacı rolü Avrupa basınında gündem olmayı sürdürüyor. Türkiye'nin diplomatik başarılarına vurgu yapılan son adres Polonya merkezli Dziennik gazetesi oldu.

Türkiye'nin her iki ülke ile olan yakın ilişkilerine vurgu yapılan gazetede, "Ukrayna'daki savaşın kazananı Türkiye" manşeti atıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üstlendiği rol için ise "İsterse 'şah ve mat' der" ifadelerine yer verilen haberde Rusya'da batan kruvazörün ardından Türkiye'nin Karadeniz'de en güçlü donanma haline geldiği belirtildi.

Polonya basınında tüm dünyanın Ukrayna ile meşgul olduğu sırada Türkiye'nin bölgesel faaliyetlerine (Irak ve Karabağ) de aralıksız devam ettiği vurgulandı.