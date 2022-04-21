Tarım Bakanlığı Kinder Schoko Bons ürünlerinin piyasadan toplatılmasına karar verdi

Tarım ve Orman Bakanlığı, Kinder'in iki parti ürününü toplatma kararı aldı. Schoko Bons'un iki partisi piyasadan tek tek toplanacak...

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Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan, bazı Kinder ürünleri için toplatma kararı çıktı. Tarım ve Orman Bakanlığı, Avrupa Birliği'nin bildirdiği Kinder ‘Schoko Bons’ markalı ürünlerle ilgili toplatma kararı aldı. 8-15 Temmuz 2022 son kullanma tarihli ürünlerin toplatılmasına dair karar çıktı.



Önceki gün analiz zorunluluğu getirilmişti

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Kinder marka ürünlerin ithalatında salmonella analizi yapılması zorunluluğu getirmişti. Konuya ilişkin, bitkisel ithalatta yetkili 44 il müdürlüğüne yazı gönderilmişti.

Avrupa Birliği Gıda ve Yemde Hızlı Alarm Bildirimi (RASFF) ve INFOSAN'dan alınan bildirimlerde, dünya genelinde Salmonella Typhimurium salgını yaşandığı, salgın kaynağının Kinder markalı çikolatalı ürünler olduğu, riskli ürünler ve parti numaralarının toplatıldığı hakkında Türkiye'nin bilgilendirildiği belirtilen yazıda, söz konusu bildirimlerde belirtilen riskli ürünlerin parti numarası ile birlikte resmi kontrollerin gerçekleştirilmesi amacıyla iletildiği bildirilmişti.

Yazıda, "Salgının ülkemize sıçramasının önlenmesi amacıyla ikinci bir talimata kadar, menşe ayrımı yapılmaksızın, Kinder markalı ürünlerin ithalatında yüzde 100 salmonella analizi yapılmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verilmişti.

Avrupa'da bazı ülkelerde salmonella salgınıyla arasında bir bağlantı olduğu şüphesiyle Kinder çikolata ürünleri geri çağrılmıştı.

Salmonella belirtileri arasında ishal, mide bulantısı, kusma ve ateş yer alıyor.