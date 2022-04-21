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UEFA'dan Galatasaray'a kısmi tribün kapatma cezası

UEFA'dan Galatasaray'a kısmi tribün kapatma cezası

UEFA, Galatasaray'a İspanya'nın Barcelona takımıyla İstanbul'da oynanan maçta çıkan olaylar nedeniyle kısmi tribün kapatma ve para cezası verdi.

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UEFA'dan yapılan açıklamada, Galatasaray'ın, 17 Mart'ta UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında İspanya'nın Barcelona ekibine 2-1 yenilerek organizasyona veda ettiği maçtaki olaylarla ile ilgili karar duyuruldu.

UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu (CEDB) tarafından alınan karara göre, Galatasaray-Barcelona maçı sırasında sahaya nesne fırlatılan Nef Stadı'ndaki Doğu tribününden 2 yıl içerisinde oynanacak ilk Avrupa kupası maçında en az 3 bin koltuk boş bırakılacak.

UEFA, Galatasaray'a kısmi saha kapatma cezası dışında 20 bin avro da para cezası verdi.

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