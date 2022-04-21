Yıllardır her şeyi denedi! Teyzenin katilini öyle bir yerde buldu ki duyan şaştı kaldı

Güney Afrika ülkesi Zimbabve’de bir kişi, öldürülen teyzesinin katilini bulmak için çöpçatanlık sitelerinde hesaplar açarak iz sürdü ve sekiz yıl sonra katilin yerini bulup yakalanmasını sağladı.

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İngiltere'de yayın yapan Daily Mail gazetesinin haberine göre, Zimbabwe'de 2014 yılında işlettiği otelde öldürülen İngiltere vatandaşı emekli öğretmen Christine Robinson'ın katili aradan geçen 8 yıla rağmen bulunamadı. Lehanne Sergison ise teyzesinin katilini bulmak için yıllardır çalışma yürüttü, imza kampanyaları başlattı ve dönemin başbakanı David Cameron'la da görüştü.



Teyzesinin öldürüldüğü gün çalışanlarına ödeme yapacağını ve bankaya nakit çekmek için çıktığı sırada saldırıya uğradığı bulgularına ulaşan Lehanne, şüphelilerin çalışanlar arasında olabileceğini düşünerek iz sürmeye başladı. Lehanne, şüpheliler arasında Zimbabve vatandaşı 32 yaşındaki Andrea Imbayarwo ismine ulaşırken söz konusu kişinin ülkeden ayrıldığını ve sosyal medyada kendisini "Missy Falcao" isimli bir havayolu çalışanı olarak gösterdiğini tespit etti.



Çöpçatanlık sitesinde buldu

Andrea'ya çöpçatanlık sitelerinde Druzo Ndlovu ismiyle de rastlayan Lehanne, şahısla iletişime geçti ve online görüşmeler sonrası Güney Afrika'da karşılıklı buluşma planlandı. İngiltere Dışişleri Bakanlığı ve Güney Afrika polisine de buluşma yeri bilgisi veren Lehanne, aranan şahsın yakalanmasını sağladı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.