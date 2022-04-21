BIST 2.560
DOLAR 14,70
EURO 16,02
ALTIN 920,76
HABER /  DÜNYA

ABD Başkanı Biden'ın Rusya politikası anketlere yansıdı

ABD Başkanı Biden'ın Rusya politikası anketlere yansıdı

ABD’de yapılan ankete göre, halkın yüzde 54’ü, ABD Başkanı Joe Biden’ın Ukrayna savaşı konusunda Rusya’ya karşı “yeterince sert” olmadığını düşünüyor.

Abone ol

AP-NORC Halkla İlişkiler Araştırma Merkezince yapılan ankete katılan ABD'lilerin çoğu, Ukrayna’yı işgal eden Rusya’ya karşı Biden’ın politikasını yetersiz buldu.

Katılımcıların yüzde 54’ü Biden’ın Rusya'ya “yeterince sert” karşılık vermediğini belirtirken yüzde 36’sı yaklaşımının “doğru”, yüzde 8’i ise “çok sert” olduğu yanıtını verdi.

Öte yandan, Rusya’ya karşı Ukrayna’ya ABD askerinin gönderilmesine yüzde 55 karşı çıkarken sadece yüzde 22’si bunu onayladı. Yüzde 23'ü ise karşı veya destek olmadığını kaydetti.

14-18 Nisan tarihlerinde düzenlenen AP-NORC anketine, ülke genelinden 1085 yetişkinin katıldığı bildirildi.

Aynı anket firmasının 24 Mart'ta yaptığı benzer içerikli ankette katılımcıların yüzde 36’sı Biden'ın Rusya'ya karşı tavrını olumlu bulurken yüzde 56’sı “yeterince sert olmadığı", yüzde 6’sı da "çok sert olduğu" yönünde görüş belirtmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
'Seni öldürmem lazım' deyip makasla polise saldırdı! Genç kızın babası: Kızıma çok ağır ilaçlar verdiler
'Seni öldürmem lazım' deyip makasla polise saldırdı! Genç kızın babası: Kızıma çok ağır ilaçlar verdiler
Eker'in marketlerde Arapça yazılı süt satışına başlamasına tepki yağdı
Eker'in marketlerde Arapça yazılı süt satışına başlamasına tepki yağdı
Kandilli Rasathanesi mobil uygulama yaptı depremler cebe gelecek
Kandilli Rasathanesi mobil uygulama yaptı depremler cebe gelecek
Halil Akbunar Trabzonspor yolunda İzmir ekibi kasasını dolduracak
Halil Akbunar Trabzonspor yolunda İzmir ekibi kasasını dolduracak
Öğretmenlikte kademe getiren ve maaşlarını arttıracak yeni Meslek Kanunu için takvim belli oluyor
Öğretmenlikte kademe getiren ve maaşlarını arttıracak yeni Meslek Kanunu için takvim belli oluyor
Göç İdaresi Başkanlığı gönderdikleri kaçak göçmen sayısını duyurdu
Göç İdaresi Başkanlığı gönderdikleri kaçak göçmen sayısını duyurdu
Duymasını istediğim bazı sözler söyledim! Babasını uykuda öldüren kız her şeyi anlattı: Meğer babası...
Duymasını istediğim bazı sözler söyledim! Babasını uykuda öldüren kız her şeyi anlattı: Meğer babası...
Merkez Bankası rezervleri mart ayı sonuçları açıklandı dikkat çeken düşüş
Merkez Bankası rezervleri mart ayı sonuçları açıklandı dikkat çeken düşüş
Simide yine zam geldi! 4 liraya çıkan simidin fiyatı ekmeğin fiyatını geçti
Simide yine zam geldi! 4 liraya çıkan simidin fiyatı ekmeğin fiyatını geçti
Bartın'da yüzlerce dinamit ve el yapımı patlayıcı madde ele geçirildi
Bartın'da yüzlerce dinamit ve el yapımı patlayıcı madde ele geçirildi