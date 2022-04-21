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Halil Akbunar Trabzonspor yolunda İzmir ekibi kasasını dolduracak

Halil Akbunar Trabzonspor yolunda İzmir ekibi kasasını dolduracak

Göztepe'nin yıldız ismi Halil Akbunar'ın Süper Lig devine transfer olacağı ileri sürüldü. İzmir ekibi, 3.2 milyon Euro bonservis bedeli kasasına koyacak.

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Kümede kalma mücadelesi veren Göztepe'de forma giyen futbolcularla ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Senegalli santrforu Ndiaye'yi Çin'in Shangai Port ekibine satan sarı-kırmızılılar, daha sonra Obinna Nwobodo'yu ABD MLS ekiplerinden FC Cincinnati'ye vermişti. Son olarak kaptan Halil Akbunar'la flaş transfer iddiası ortaya atıldı.

11 yıldır Göztepe'de
Deneyimli oyuncu, Nisan ayı başında hakkında çıkan transfer dedikoduları ile ilgili "Ben Göztepeliyim. Transferim için söyleyeceğim tek şey; Kulübümün menfaatleri için ne gerekiyorsa yapmaya hazırım. Şu an tek düşüncem ve konsantrasyonum takımımın ligde kalması içindir" şeklinde açıklamada bulunmuştu. 2011 sezonundan bu yana sarı-kırmızılı formayı giyen 28 yaşındaki oyuncu 2 kez de A Milli Takımı'nda görev almıştı.

Trabzonspor ile el sıkıştı
Yeni Asır'da yer alan habere göre; Halil Akbunar'ın şampiyonluğa emin adımlarla koşan Trabzonspor ile anlaştığı öne sürüldü. Kulübün yıldız oyuncusu için bordo-mavili kulüple ön protokol yaptığı konuşulurken 3 milyon 200 bin euroluk bonservis bedelini de kasasına koyacağı iddia edildi. Beşiktaş ve Fenerbahçe 'nin listesinde yer alan başarılı oyuncunun transferinin sezon biter bitmez duyurulması bekleniyor. Geçtiğimiz sezon da özellikle G.Saray ile anılan Halil Akbunar'ın 30 Haziran 2026 tarihine kadar sözleşmesi devam ediyor.

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