BIST 2.557
DOLAR 14,70
EURO 16,02
ALTIN 917,09
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Şişli'de rezidansta soygun hırsız tanıdık çıktı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Şişli'de rezidansta soygun hırsız tanıdık çıktı

Şişli'de çalıştığı rezidanstaki bir daireye girerek 376 bin 630 lira değerinde döviz ile 367 bin lira değerinde ziynet eşyası çalan teknik servis çalışanı yakalandı.

Abone ol

Olay Şişli Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir rezidansta 12 Nisan'da saat 02.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, çalıştığı rezidanstaki bir daireye giren teknik servis çalışanı E.G yaklaşık 376 bin 630 lira değerinde döviz ile 367 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldı.

Hırsızlığın fark edilmesinin ardından güvenlik kamerası görüntüleri polis ekiplerince incelemeye alındı. Hırsızın rezidansta çalışan teknik servis çalışanı E.G olduğu belirlendi. E.G. isimli şüpheli 20 Nisan'da aynı rezidansta yakalanarak gözaltına alındı.

Bankaya yatırmış
Şüpheli şahsın çaldığı para ve ziynet eşyalarını bankaya yatırdığı tespit edildi. Çalınan malzemeler bankadan alınarak mağdur şahsa teslim edilirken, E.G ise sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı. Öte yandan şüphelinin otoparka giriş ve çıkışı güvenlik kamerasına yansıdı.

ÖNCEKİ HABERLER
Kadıköy'ün sembolü Boğa Heykeli'nin son halini gören tepki gösterdi: Gelinen nokta üzücü
Kadıköy'ün sembolü Boğa Heykeli'nin son halini gören tepki gösterdi: Gelinen nokta üzücü
Antalya'da sabah uyanınca salona girince dünyası başına yıkıldı!
Antalya'da sabah uyanınca salona girince dünyası başına yıkıldı!
Hangi emeklilere 1.100 lira bayram ikramiyesi ödenmeyecek?
Hangi emeklilere 1.100 lira bayram ikramiyesi ödenmeyecek?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mavi Vatan Tatbikatı mesajı: Her zaman harekata hazır
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mavi Vatan Tatbikatı mesajı: Her zaman harekata hazır
Bayram 9 gün tatil olur mu resmi açıklama geldi mi 5-6 Mayıs açıklaması
Bayram 9 gün tatil olur mu resmi açıklama geldi mi 5-6 Mayıs açıklaması
İftar ve sahurda 'Ağız sağlığı için yoğurt yiyin' tavsiyesi
İftar ve sahurda 'Ağız sağlığı için yoğurt yiyin' tavsiyesi
PKK'lı teröristlerin diş hekimi tutuklandı
PKK'lı teröristlerin diş hekimi tutuklandı
1 Mayıs hangi gün 2022 arefe günü olan 1 Mayıs resmi tatil mi?
1 Mayıs hangi gün 2022 arefe günü olan 1 Mayıs resmi tatil mi?
Son dakika! Beykoz'da İETT otobüsü kaldırıma çıktı çok sayıda yaralı var
Son dakika! Beykoz'da İETT otobüsü kaldırıma çıktı çok sayıda yaralı var
Büyükşehirlerde bombalı eylem hazırlığındaki 2 PKK'lı terörist yakalandı Bu tehlike için uyarılmıştı!
Büyükşehirlerde bombalı eylem hazırlığındaki 2 PKK'lı terörist yakalandı Bu tehlike için uyarılmıştı!