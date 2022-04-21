Büyükşehirlerde bombalı eylem hazırlığındaki 2 PKK'lı terörist yakalandı Bu tehlike için uyarılmıştı!
İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması... Büyükşehirlerde eylem hazırlığındaki 2 terörist yakalandı. Dün Bursa'da EYP'li saldırı yapılmıştı.Abone ol
İçişleri Bakanlığı metropollerde eylem hazırlığındaki teröristlerin jandarma operasyonuyla yakalandığını duyurdu.
Bursa'da dün meydana gelen cezaevi aracına yönelik bombalı saldırı sonrası yeniden terörün şehirlere inip inmeyeceği endişesi hakim olmuştu. Güvenlik uzmanları tehlikeye dikkat çekerek terör örgütlerinin şehirlerde eylem hazırlığında olabileceği şüphesini dile getirmişti.
Bugün TÜGVA'da saldırı
Sabah saatlerinde Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Gaziosmanpaşa temsilciliğine sabah saatlerinde bombalı saldırı düzenlenmişti. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.