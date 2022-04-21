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SGK pandemiyi listeden çıkardı Resmi Gazete'de yayınlandı

SGK pandemiyi listeden çıkardı Resmi Gazete'de yayınlandı

Sosyal Güvenlik Kurumu, pandemi bakım hizmetlerini, hizmet başı işlem ve tanıya dayalı işlem puan listelerinden çıkardı. Kararın bir bölümü oy çokluğuyla alındı.

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Resmî Gazete'de yayınlanan SGK Başkanlığı tebliğine göre, Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu, 13 Nisan'da yaptığı toplantıda, pandemi bakım hizmeti ile pandemi yoğun bakım hizmetlerini Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) ekinde yer alan hizmet başı işlem ve tanıya dayalı işlem puan hizmetleri listesinden çıkardı.

SGK tebliğine göre, SUT eki Hizmet Başı İşlem Puan Listesi'ndeki (EK-2-B) değişiklik oy çokluğuyla yapıldı. Pandemide yoğun bakımda yatan hastalara yapılacak ödemeler bu liste ile düzenleniyordu.

Bu listeler, sağlık hizmetlerinin fiyatlandırma ve faturalandırılmasına esas teşkil ediyor.

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