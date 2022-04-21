Ufuk Uras: Açılım sürecinde Öcalan'a ev inşa edilmeye başlanmıştı

Ufuk Uras, terör sorununa açılım sürecinin yaşandığı yıllarda Abdullah Öcalan'a İmralı'da ev inşa edilmeye başlandığını söyledi.

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T24 yazarı Murat Sabuncu, bugünkü yazısında Barış Vakfı'nın 'Kürt Sorununa Toplumsal Bakış 2010-2022' başlıklı toplantısında Ufuk Uras’ın söylediklerini ele aldı.

AK Parti'den Öcalan'a özel ev inşası

Murat Sabuncu, “Toplantının soru ve katkı bölümünde siyasetçi Ufuk Uras hem bir soru sordu hem de bir bilgisini aktardı. Sorusu ‘Genel af gündeme gelirse sürecin nasıl etkileneceği’ idi. Bununla ilgili bir tur sonra söz alarak bir de bilgisini paylaştı” ifadelerine yer vererek şunları aktardı:

Açılım ve Barış Süreci'nde aktif rol almış, sonrasında bununla ilgili arama toplantılarına katılmış olan Uras şunu anlattı:

"Af konusunu gündeme getirirken daha önce yaşanan bir durumu da düşünerek soruyu gündeme taşıdım. Açılım sürecinde Öcalan için İmralı'da bir ev inşa edilmeye başlanmıştı."

“Ufuk Uras'ın verdiği bu bilgiyi ben ilk defa duydum” değerlendirmesinde bulunan Sabuncu, “O dönem çok konuşulan 'barış olursa Öcalan ev hapsine alınır' konuşmalarını hatırlıyorum. Ama İmralı'da ev inşası konusu ilginç” diye yazdı.