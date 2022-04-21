BIST 2.545
DOLAR 14,68
EURO 16,05
ALTIN 920,95
HABER /  DÜNYA

2 işçisini ağaca bağlayıp kırbaçladı Çinli iş adamına ibretlik ceza

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
2 işçisini ağaca bağlayıp kırbaçladı Çinli iş adamına ibretlik ceza

Ruanda'da hırsızlıkla suçladığı 2 işçisini ağaca bağlayıp kırbaçlayan Çinli iş insanı Sun Shujun, 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Abone ol

Ruanda'da mahkeme, işkenceyle suçlanan Çinli iş insanı Shujun ile ilgili yargılama sürecinde kararını açıkladı.

Mahkeme, hırsızlıkla suçladığı 2 işçisini kırbaçlayan Çinli iş insanına 20 yıl hapis cezası verdi.

Şirket mühendislerinden Alexis Renzaho da suç ortağı olarak 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme, Shujun ve Renzaho'nın mahkeme masraflarını karşılamasına ve kurbanlara yaklaşık 2 bin 500 dolar tazminat ödemesine hükmetti.

Sanıklara karara itiraz etmeleri için 1 ay süre verildi.

Olay
Ruanda’da faaliyet gösteren Çinli iş insanı Shujun, Ağustos 2021'de hırsızlıkla suçladığı 2 işçisini kırbaçlayıp video çekmişti.

İşçileri hırsızlıkla suçlayan Shujun’un videosu, sosyal medyada yayılmıştı.

Sosyal medya platformlarında yayılan videonun ardından Shujun ve ona yardım eden 2 zanlı, Eylül 2021'de tutuklanmıştı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Gram altın 1000 TL'yi aşar mı Mayıs sonu gram altın ne olur 8 kurumdan dikkat çeken tahmin
Foto Galeri Gram altın 1000 TL'yi aşar mı Mayıs sonu gram altın ne olur 8 kurumdan dikkat çeken tahmin Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Mustafa Varank'tan altılı masaya 'hayırsız masa' nitelemesi
Bakan Mustafa Varank'tan altılı masaya 'hayırsız masa' nitelemesi
Firari Cem Uzan'dan şifreli 'Gibi' dizisi paylaşımı! Uzan, kendine 'ayı' mı dedi?
Firari Cem Uzan'dan şifreli 'Gibi' dizisi paylaşımı! Uzan, kendine 'ayı' mı dedi?
Japonya parlamentosu onayladı Rusya mahrum bırakılacak
Japonya parlamentosu onayladı Rusya mahrum bırakılacak
Ukrayna'da direnişin sembol kenti düştü! Şoygu, Putin'e "Mariupol'u aldık" dedi
Ukrayna'da direnişin sembol kenti düştü! Şoygu, Putin'e "Mariupol'u aldık" dedi
Erdoğan uyarmıştı İsrail izin vermedi! Fanatik Yahudiler polisin teklifini reddetti
Erdoğan uyarmıştı İsrail izin vermedi! Fanatik Yahudiler polisin teklifini reddetti
Jullian Assange'a bir darbe de kendi ülkesinden
Jullian Assange'a bir darbe de kendi ülkesinden
İnternet sitesini kopya ediyorlardı Şebekenin yöntemi deşifre oldu
İnternet sitesini kopya ediyorlardı Şebekenin yöntemi deşifre oldu
Kanada’nınn utanç vesikası! Bölgede 14 kayıt dışı mezar bulundu
Kanada’nınn utanç vesikası! Bölgede 14 kayıt dışı mezar bulundu
Efsane oyuncu Hilda Bernard 101 yaşında hayatını kaybetti!
Efsane oyuncu Hilda Bernard 101 yaşında hayatını kaybetti!
Rezidans manzaralı Zincirlikuyu'daki mezar yeri 1 milyon TL'ye satışa kondu
Rezidans manzaralı Zincirlikuyu'daki mezar yeri 1 milyon TL'ye satışa kondu