Ukrayna'da direnişin sembol kenti düştü! Şoygu, Putin'e "Mariupol'u aldık" dedi

UKRAYNA'da beklenen oldu, Rus işgaline karşı direnişin sembolü olan Mairupol kendi Rusların eline geçti. Çeçen lider Ramazan Kadirov saat vermişti...

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Rusya'nın Ukrayna'ya olan işgali 58. günde de devam ediyor. Rus Haber Ajansı’nın aktardığı habere göre, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Devlet Başkanı Vladimir Putin’e Mariupol’un alındığını iletti. Mariupol, Ukrayna'nın Rus saldırısına direnişinin sembollerinden birisi olmuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Kremlin Sarayı'nda bir araya geldiği. Şoygu, Ukrayna'daki operasyonun gidişatı hakkında Putin'e bilgi verdi. Şoygu, Putin'e Mariupol'un ele geçirildiğini iletti.

2 bin Ukrayna askerinin olduğu farika ablukaya alındı

Şoygu, Mariupol’e düzenlenen operasyon ile ilgili açıklamalarda bulunarak 2 binden fazla Ukraynalı savaşçının Azovstal'da saklandığını belirtti. 142 binden fazla sivilin Mariupol'den tahliye edildiğini söyleyen Rusya Savunma Bakanı, Azovstal tesisinin güvenli şekilde ablukaya alındığını aktardı.

Putin, fabrikaya baskın planı iptal etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise, Mariupol'deki endüstriyel bölgeye baskın yapmaya gerek olmadığını söyledi. Putin'in bu açıklaması ardından tesislere baskın planlarının iptal edilmesi emrini verdiği ifade edildi. Putin’in tesislerin ablukaya alınması emrini verdiği bildirildi.

'Rusya, Ukraynalı güçlerin hayatını garanti ediyor'

Putin, "Rusya, Azovstal tesislerini terk eden Ukrayna güçlerinin hayatını garanti ediyor. Onlara saygıyla davranılacak" dedi.

Çeçen lider Kadirov sabah saat vermişti! Çeçenistan Cumhurbaşkanı Ramazan Kadirov bugün sabah saatlerinde yaptığı paylaşımda, öğle saatlerinde Mariupol kentinin Rusya'nın elinde olacağını iddia etmişti. Kadirov, "Öğle yemeğinden önce veya öğle yemeğinden sonra Azovstal tamamen Rusya Federasyonu güçlerinin kontrolü altında olacak." demişti.

Ukraynalı Komutan 'Sadece saatlerimiz kalmış olabilir' demişti

Ukrayna'nın uzun süredir kuşatma altında olan liman kenti Mariupol'de kalan son Ukrayna birliklerinde görev yapan 36. Deniz Piyade Birliği Komutanı Serhiy Volina, dün tüm dünyaya yardım çağrısı yapmıştı. Çarşamba sabahı medyayla paylaşılan videoda, birliklerinin teslim olmayacağını açıklayan Volina, Azovstal Çelik Fabrikası'na 500 yaralı asker ve yüzlerce kadın ve çocukla birlikte sığındıklarını duyurmuştu.

Ukayna'nın en büyük çelik fabrikalarından biri olan ve yaklaşık 9 kilometrekarelik bir alanı kaplayan fabrikası, Ukrayna'da direnişinin son kalesi haline geldi. Komutan Volina, fabrikadaki birliklerin sayısını açıklamadı. Mariupol'de kalan son Ukrayna birlikleri direnişi bu sabah kırıldı.

Şehir Rus kontrolüne geçmişti ama...

Mariupol'un Rus kontrolüne geçtiği, kalan Ukrayna birliklerinin Azovstal fabrikasına sıkıştığı açıklanmış, Rusya buradaki askerlerin hayatta kalmaları için teslim olmaları gerektiğini duyurmuştu. Moskova verdiği süreyi birkaç defa uzatsa da Ukrayna tarafından olumlu yanıt gelmemişti.

Zelenski'den Mariupol açıklaması: Esir ve yaralı takası

Kentteki gelişmeler ile ilgili 'Mariupol'de durum kötüye gidiyor ve pozitif sonuç alamıyoruz' diyen Zelenski asker takasına açık olduklarını ilan etti.