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Fenerbahçe Beko'da Shane Larkin bombası

Fenerbahçe Beko'da Shane Larkin bombası

Fenerbahçe Beko Anadolu Efes'le bu yıl sözleşmesi sona erecek olan Larkin'le anlaşarak oyun kurucu pozisyonundaki sorunu çözmek istiyor. Fenerbahçe Beko, ezeli rakibin devam eden Euroleague maçları nedeniyle dondurduğu girişimleri, sezonun tamamlanmasıyla hızlandıracak.

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Fenerbahçe Beko yeni sezonda Anadolu Efes’in yıldız oyuncusu Shane Larkin’i kadrosuna katma temaslarını başlatmak adına THY Euroleague’de sezonun bitmesini bekliyor.

Sarı lacivertli ekip Anadolu Efes’le sözleşmesi bu yıl sonunda tamamlanacak olan Larkin’le anlaşarak Bobby Dixon’dan sonra bir türlü yeri doldurulamayan oyun kurucu pozisyonundaki sorunu çözmek istiyor.

Hürriyet'ten Süleyman Arat'ın haberine göre Avrupa’nın en iyi 2-3 guardından biri olarak kabul edilen Larkin’i alarak yeni sezonda flaş bir adım atmak isteyen Fenerbahçe Beko, girişimlerini Anadolu Efes’in devam eden Euroleague maçları nedeniyle dondurduğu bilgisi edinildi.

Larkin Micic'in aldığı parayı istiyor
2018 yılından bu yana Türkiye’de forma giyen Shane Larkin 2020’den beri Türk statüsünde görev yapıyor. Geçtiğimiz yıldan itibaren uygulanan sahada en az 1 Türk oynatma zorunluluğu nedeniyle Larkin gibi bir oyuncunun kadrodaki varlığı Fenerbahçe için büyük önem taşıyor. 

Larkin’in yeni sözleşme için Anadolu Efes ile bu sezon başında 3 yıllık imza atan, geçen yılın normal sezon ve final-four’un MVP’si seçilen Vasilije Micic’in aldığı ücreti istediği öğrenildi.

Fenerbahçe Beko cephesi ise bu transferde görüşmeler için şimdilik bekleme kararı almış durumda.

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