BIST 2.546
DOLAR 14,68
EURO 16,04
ALTIN 920,56
HABER /  SPOR

Frutti Extra Bursaspor tarih yazdı Partizan'ı evinde yenip çeyrek finale yükseldi

Frutti Extra Bursaspor tarih yazdı Partizan'ı evinde yenip çeyrek finale yükseldi

Frutti Extra Bursaspor Erkek Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası 8'li finallerinde Sırp kulübü Partizan NIS​​​​​​​'i uzatma sonunda 103-95 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Abone ol

Normal sürenin son 14 saniyesine 84-79 geride giren Frutti Extra Bursaspor, Onuralp Bitim'in 10 saniye kala atığı 2, Holland'ın da 7 saniye kala attığı 3 sayılık basketle maçı uzatmaya taşıdı.

Uzatmada rakibine 19-11 üstünlük sağlayan Frutti Extra Bursaspor, çeyrek finalde Sloven ekibi Cedevita Olimpija'nın rakibi oldu.
Salon: Stark Arena

Hakemler: Daniel Hierrezuelo (İspanya), Carmelo Paternico (İtalya), Joseph Bissang (Fransa)

Partizan NIS: Moore 8, Punter 13, Zagorac, Leday 11, Koprivica 4, Avramovic 23, Vukcevic 2, Lessort 20, Madar 11, Trifunovic 3, Dangubic

Frutti Extra Bursaspor: Needham 14, Andrews 24, Onuralp Bitim 20, Dudzinski 15, Hayes 6, Holland 17, Metin Türen 3, Ömer Utku Al 4

1. Periyot: 20-20

Devre: 38-37

3. Periyot: 60-64

Normal süre: 84-84

5 faulle oyundan çıkanlar: 33.42 Hayes, 39.46 Needham (Frutti Extra)

ÖNCEKİ HABERLER
'Don lazımmış' tartışmasında Meclis Başkanı Mustafa Şentop'tan özür diledi
'Don lazımmış' tartışmasında Meclis Başkanı Mustafa Şentop'tan özür diledi
Evden kaçıp kaybolan 3 küçük kardeşi market sahibi buldu
Evden kaçıp kaybolan 3 küçük kardeşi market sahibi buldu
Seçimler için altılı masanın gündemindeki senaryolar! Adaylık konusunda altısının da uzlaştığı tek konu
Seçimler için altılı masanın gündemindeki senaryolar! Adaylık konusunda altısının da uzlaştığı tek konu
Bursa saldırısı sonrası tehlikeye dikkat çekti! Şehir içinde saldırılar artacak!
Bursa saldırısı sonrası tehlikeye dikkat çekti! Şehir içinde saldırılar artacak!
Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve aday Le Pen arasında başörtüsü kavgası: Savaş çıkar!
Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve aday Le Pen arasında başörtüsü kavgası: Savaş çıkar!
Eker'in marketlerde Arapça yazılı süt satışına başlamasına tepki yağdı
Eker'in marketlerde Arapça yazılı süt satışına başlamasına tepki yağdı
Bakan Fahrettin Koca pandemi bitiyor dedi TTB 'Biz bitti demeden bitmez' Maske kuralının kalkmasına ateş püskürdü
Bakan Fahrettin Koca pandemi bitiyor dedi TTB 'Biz bitti demeden bitmez' Maske kuralının kalkmasına ateş püskürdü
Bakan Mahmut Özer duyurdu: Cuma günü itibarıyla Cumhurbaşkanlığına göndereceğiz
Bakan Mahmut Özer duyurdu: Cuma günü itibarıyla Cumhurbaşkanlığına göndereceğiz
Resmi Gazete'de yayınlandı: Süt ve krema için yeni karar!
Resmi Gazete'de yayınlandı: Süt ve krema için yeni karar!
İsrail'deki kritik kurumların web sitelerine siber saldırı yapıldı
İsrail'deki kritik kurumların web sitelerine siber saldırı yapıldı