Frutti Extra Bursaspor tarih yazdı Partizan'ı evinde yenip çeyrek finale yükseldi

Frutti Extra Bursaspor Erkek Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası 8'li finallerinde Sırp kulübü Partizan NIS'i uzatma sonunda 103-95 yenerek çeyrek finale yükseldi.Abone ol
Normal sürenin son 14 saniyesine 84-79 geride giren Frutti Extra Bursaspor, Onuralp Bitim'in 10 saniye kala atığı 2, Holland'ın da 7 saniye kala attığı 3 sayılık basketle maçı uzatmaya taşıdı.
Uzatmada rakibine 19-11 üstünlük sağlayan Frutti Extra Bursaspor, çeyrek finalde Sloven ekibi Cedevita Olimpija'nın rakibi oldu.
Salon: Stark Arena
Hakemler: Daniel Hierrezuelo (İspanya), Carmelo Paternico (İtalya), Joseph Bissang (Fransa)
Partizan NIS: Moore 8, Punter 13, Zagorac, Leday 11, Koprivica 4, Avramovic 23, Vukcevic 2, Lessort 20, Madar 11, Trifunovic 3, Dangubic
Frutti Extra Bursaspor: Needham 14, Andrews 24, Onuralp Bitim 20, Dudzinski 15, Hayes 6, Holland 17, Metin Türen 3, Ömer Utku Al 4
1. Periyot: 20-20
Devre: 38-37
3. Periyot: 60-64
Normal süre: 84-84
5 faulle oyundan çıkanlar: 33.42 Hayes, 39.46 Needham (Frutti Extra)