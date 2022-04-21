'Don lazımmış' tartışmasında Meclis Başkanı Mustafa Şentop'tan özür diledi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve sosyal medyada 'Cumhur Frankfurt' ismini kullanan kişi arasında gazeteci İbrahim Haskoloğlu'nun tutuklanmasının ardından polemik yaşanmıştı. Özür dilenerek konu kapatıldı.

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İbrahim Haskoloğlu’nun tutuklanmasının ardından Meclis Başkanı Mustafa Şentop‘a imalı mesaj atan ‘Cumhur Frankfurt’ adlı kullanıcı özür diledi.

Twitter’da yaptığı haber paylaşımlarıyla bilinen gazeteci İbrahim Haskoloğlu’nun “kişisel bilgileri hukuka aykırı yolla ele geçirdiği” iddiasıyla tutuklanmasının ardından sosyal medya üzerinden başlayan tartışma ‘özür’le bitti.

Haskoloğu’nun tutuklanması sonrası AK Parti'ye yakınlığıyla bilinen “Cumhur Frankfurt” adlı Twitter kullanıcısı Meclis Başkanı Mustafa Şentop’u Twitter’da etiketleyerek, “Arkadaşa tütün ve temiz don lazımmış” dedi.

Bu ifadelerin ardından Şentop’tan yanıt geldi. İlk önce, “Cumhur Frankfurt. Terbiyesizlik yapma” ifadelerini kullanan Şentop, ardından da “Trollerle muhatap olmadım bugüne kadar. İlk defa bozuyorum prensibimi. Ama suret-i haktan görünüp iç operasyon çekenlere gereken cevabı vermek icab ediyor bazen” ifadelerinin yer aldığı paylaşım yaptı.