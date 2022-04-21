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Pentagon Sözcüsü John Kirby özür diledi: Büyük hata

Pentagon Sözcüsü John Kirby özür diledi: Büyük hata

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, dün diğer ülkelerin Ukrayna'ya savaş uçağı verdiğine ilişkin yaptığı açıklamayı geri alarak, "Geçmiş zamanda onlara uçak verildiğini söylerken yanılmışım. Hatadan dolayı üzgünüm" dedi.

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ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby dün yaptığı açıklamada, diğer ülkelerin Ukrayna'ya yedek parçaların yanı sıra savaş uçağı verdiğini ifade etmişti. Bugün düzenlediği basın toplantısında dün Ukrayna’ya uçak verildiğine dair kullandığı ifadeleri geri alan Kriby, "Geçmiş zamanda onlara uçak verildiğini söylerken yanılmışım. Hatadan dolayı üzgünüm" dedi.

Kirby, "Bununla birlikte, Ukraynalılar ABD'nin koordinasyonu ve tedariki yoluyla haftalar önce filolarında iki ila üç uçaktan daha fazla sabit kanatlı uçağı faaliyete geçirebilecekleri kadar yeterli yedek parça ve ek ekipman aldılar” ifadelerini kullandı.

Ukrayna, Rus işgalinin başlamasından yaklaşık iki ay sonra hava kuvvetlerini çalışır durumda tutmakla kalmayıp, aynı zamanda uçakları tamir ederek ve envanterine ekleyerek müttefiklerini ve askeri uzmanları şaşırttı. Ukrayna, Rus güçlerini püskürtmek için müttefiklerinden defalarca savaş uçağı talep etti.

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