Millet İttifakında uykuları kaçıracak anket! Kendi seçmenleri bile güvenmiyor

ASAL Kamuoyu Araştırma ve Danışmanlık şirketinin yaptığı ankete göre, seçmenin yüzde 50.3'ü 6 muhalefet partisinin Türkiye'yi yönetmeye hazırlıklı olmadığını düşünüyor. Yönetebileceğini düşünenlerin oranı ise sadece yüzde 36.8

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ASAL Kamuoyu Araştırma ve Danışmanlık şirketi son anketinde vatandaşlara, "Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İYİ Parti, Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Partiden oluşan 6'lı muhalefetin ülkeyi yönetmeye hazır olduğunu düşünüyor musunuz?" sorusunu yöneltti.

Vatandaşların yüzde 50.3'ü bu soruya 'hayır' cevabını verirken yüzde 36.8'i 'evet' dedi. Katılımcıların yüzde 12.9'u ise fikir beyan etmedi

Ankete katılan katılımcılar arasında Millet İttifakındaki partilere oy vermiş seçmenlerin bile Millet İttifakına güveninin az olması dikkat çekti.

Ankette CHP seçmeninin yüzde 15.2'si, İYİ Parti seçmeninin yüzde 16.6'sı, Halkların Demokratik Partisi (HDP) seçmeninin yüzde 68.5'i, DEVA Partisi seçmeninin yüzde 35.6'sı, Gelecek Partisi seçmeninin yüzde 43'ü, Saadet Partisi seçmeninin yüzde 45'i, Demokrat Parti seçmeninin yüzde 43.1'i ve 'kararsız/hiçbiri/cevap yok' yanıtı veren seçmenin 66.2'si 6'lı muhalefetin ülkeyi yönetmeye hazır olmadığı görüşünde.