KKTC'de deprem oldu! Hükümet istifa etti Cumhurbaşkanı Tatar kabul ettti

Ocak ayında yapılan seçim sonrasında KKTC’de kurulan UBP, DP ve YDP koalisyonunun ömrü sadece birkaç ay sürdü… Başbakan Faiz Sucuoğlu ile Maliye Bakanı Sunat Atun’un kavgası koalisyonu dağıttı. Hükümet istifa etti, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar istifayı kabul ettiğini açıkladı.

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde sular durulmuyor… Başbakan Faiz Sucuoğlu ile Maliye Bakanı Sunat Atun’un karşı karşıya gelmesi ile birlikte büyüyen krizde, Cumhurbaşkanı Ersin tatar, hükümetin sunduğu istifayı kabul ettiğini açıkladı.

Başbakan Faiz Sucuoğlu, önceki gün kabinesinde görev alan Maliye Bakanı Sunat Atun’un görevden alınmasını istemiş ve Cumhurbaşkanı Tatar ile iletişime geçmişti.

Fakat Tatar’dan yanıt gelmeyince, hükümet ortakları DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ve YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı Cumhurbaşkanlığı’na giderek hükümetin istifasını sundu. Dün gece UBP’nin Genişletilmiş MYK’sında da Sucuoğlu’nun kararına destek çıktı.

Hükümet Şubat ayında kurulmuştu

Geçen Şubat ayında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu başkanlığında yeni hükümet kurulmuştu. UBP, DP ve YDP koalisyonunun ömrü sadece birkaç ay sürdü… KKTC'nin 38. hükümetinin kabinesinde yer alan isimler ise şu şekildeydi;

"Başbakan Faiz Sucuoğlu, Ekonomi ve Enerji Bakanı Kutlu Evren, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Dışişleri Bakanı Hasan Taçoy, Maliye Bakanı Sunat Atun, İçişleri Bakanı Ünal Üstel, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Sağlık Bakanı Ali Pilli, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu."