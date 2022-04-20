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Gültekin Uysal'ın altılı masa üyelerine görüşme turu sürüyor Akşener ile görüştü

Gültekin Uysal'ın altılı masa üyelerine görüşme turu sürüyor Akşener ile görüştü

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti. İYİ Parti Genel Merkezinde basına kapalı yapılan görüşme, 1 saat 10 dakika sürdü.

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Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemi savunan 6 siyasi partinin bileşenlerinden olan DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, bugün İYİ Parti Genel Merkezi’ne giderek Genel Başkan Meral Akşener ile görüştü. Görüşmeye iki partinin kurmay ekibi de katıldı.

DP Genel Merkezinde 24 Nisan’da 6 lider yeniden bir araya gelecek ve bu görüşme öncesinde ev sahipliği yapacak olan Gültekin Uysal diğer liderlerle görüşerek gündeme ilişkin fikirlerini alıyor.

Uysal, hafta başında da CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nu; dün ise DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret ederek görüşmüştü.

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