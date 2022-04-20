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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den Vergi Denetim. Kurulu açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den Vergi Denetim. Kurulu açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Vergi Denetim Kurulu bünyesinde oluşturulan uzmanlaşma modelini bir ileri seviyeye taşımak amacıyla sektörel ve fonksiyonel uzmanlaşma genelgesini yürürlüğe koyacaklarını bildirdi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya platformu Twitter üzerinden Vergi Denetim Kurulu bünyesinde oluşturulan uzmanlaşma modeline ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Nebati, Vergi Denetim Kurulu bünyesinde 2 yıl önce oluşturulan uzmanlaşma modelini bir ileri seviyeye taşımak amacıyla, Vergi Denetim Kurulu bünyesinde sektörel ve fonksiyonel uzmanlaşma genelgesini yürürlüğe koyacaklarını bildirdi.

Oluşturacakları bu uzmanlaşma modeliyle mükellef haklarının korunması ve gözetilmesi konusunda duyarlılığın artmasını, mükellef haklarının azami seviyede gözetilmesini sağlayacaklarını belirten Nebati, “Şeffaf, öngörülebilir ve etkin bir inceleme sürecinin geçirilmesini, inceleme konuları ve sektörler itibarıyla uzmanlaşmanın azami seviyeye ulaşmasını hedefliyoruz.

Bu uzmanlaşma modeli ile verimlilik, etkinlik ve nitelik anlamında hem vergi denetimi açısından olumlu sonuçlar ortaya çıkacak hem de mükelleflerin vergiye gönüllü uyumu artacaktır. Bakanlık olarak mükelleflerimizin haklarını korumaya, kayıt dışı ekonomi ile etkin mücadeleye yönelik çalışmalarımıza süreklilikle devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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