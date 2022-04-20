Fatih Portakal'a büyük şok! Kimlik bilgileri çalındı sosyal medyadan paylaştı

Gazeteci Fatih Portakal, İbrahim Haskaloğlu'nun tutuklanma haberini paylaştıktan sonra kendi kimlik bilgilerinin tanımadığı bir telefon numarası üzerinden kendisine gönderildiğini söyledi.Portakal, "Cevap istiyorum. Bu bilgilerim nasıl ele geçirildi?” diye isyan etti.

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Gazeteci Fatih Portakal, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla kimlik bilgilerinin çalındığını açıkladı. Gazeteci Fatih Portakal, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda kimlik bilgilerinin gizemli bir numara tarafından kendisine gönderildiğini duyurdu.

Hackerların vatandaşların kimlik bilgilerini ele geçirdiğini duyuran ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MİT Başkanı Hakan Fidan’ın da kimlik bilgilerini paylaştığı gerekçesiyle tutuklanan İbrahim Haskoloğlu’nun iddialarının doğru olabileceğini söyleyen Portakal, yetkililerin kendisine ulaşmasını istedi.

Cevap istiyorum. Bu bilgilerim nasıl ele geçirildi?

Fatih Portakal, ‘Haskoğlu gözaltına alındı’ paylaşımının ardından saat 12.50’de 0534 nolu cepten kendisinin tüm kimlik bilgilerinin gönderildiği belirtti. Bakanlığa seslenen Fatih Portakal, “Savcılığa başvuru yapıldı. Cevap istiyorum. Bu bilgilerim nasıl ele geçirildi?” diye sordu. Fatih Portakal, şunları yazdı:

“Kimlik bilgilerini yayınlamaktan İbrahim Koloğlu tutuklandı. Yayması yanlıştı. Tutuklamanın da yanlış olduğunu düşünüyorum. Ancak bu hackleme iddiasının doğru olabileceğini gösteriyor.

En önemlisi ‘Gözaltına alındı’ paylaşımını yaptıktan sonra 12:50’de 0534 nolu cepten tüm kimlik bilgilerim gönderildi; fotoma kadar her şey. Kişisel verilerim nasıl bilinebilirdi? Savcılığa başvuru yapıldı. Cevap istiyorum. Bu bilgilerim nasıl ele geçirildi?

İlgili kurumlar ulaşmak isterse ben buradayım yardımcı olurum. @haskologlu’nun iddialarının gerçeği yansıtıp yansıtmadığını öğrenmiş oluruz. Kamuoyu da bilgilenmiş olur. Bir yurttaş olarak aranmayı bekliyorum. Çünkü ortada çok ciddi bir durum var.”