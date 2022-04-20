Çanakkale feribot ücretleri 2022 zamlı tarife! Gelibolu - Lapseki-Kilitbahir-Avşa-Gökçeada tam liste

Çanakkale feribot ücretlerine gelen zam yüzde 42 ile yüzde 117 arasında oldu. Okkalı zam sonrasında Çanakkale Boğazı'nda 6.50 TL olan yolcu geçiş ücreti 10 TL'ya çıkarken araç fiyatları kallavi zamlandı. Çanakkale , Gelibolu, Lapseki, Avşa, Kilitbahir, Gökçeada, Erdek, Paşalimanı, Ekinlik feribot ücretlerine 20 Nisan 2022 itibariyle yolcu, araç, kamyon, tır, motosiklet için şöyle oldu:

-25 TL olan motosiklet ücreti 40 TL oldu

-95 TL olan otomobil geçiş ücreti 135 TL oldu

-136 TL olan kamyon geçiş ücreti 295 TL oldu

-265 lira olan TIR geçiş ücreti ise 400 TL'ye yükseltildi.