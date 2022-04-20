Çanakkale feribot ücretleri 2022 zamlı tarife! Gelibolu - Lapseki-Kilitbahir-Avşa-Gökçeada tam liste
ÇANAKKALE feribot seferlerinin tamamına 20 Nisan 2022 itibariyle büyük zam geldi. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılmasından 1 ay sonra yapılan zam tepki çekti. Feribot seferlerine zam yüzde 40 ile yüzde 117 aralığında. 2022 Nisan zammı sonrası Çanakkale, Gelibolu, Kilitbahir, Lapseki, Avşa, Gökçeada, Erdek, Paşalimanı, Ekinlik araç, tır, yolcu, kamyon, motosiklet ücretleri bakın kaç lira oldu?
GESTAŞ tarafından 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılmasının ardından ilk etapta feribot seferleri azaltılmış tepki gelince seferler eski sayısına çevrilmişti. 20 Nisan 2022 itibariyle bu kez Çanakkale feribot seferlerinin tamamına büyük zam geldi. Zammın Çanakkale Köprüsü'nün açılmasından 1 ay sonra yapılması tartışma çıkardı. Feribot seferlerine gelen zammın Çanakkale Köprüsü'nden geçişleri artırmak için yapıldığı iddia edildi. Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti 200 lira olurken, Çanakkale Boğazı'nın feribotla geçmek araçlar için sadece 95 liraydı. Bugün gelen zam sonrasında feribot ücreti araçlar için 135 liraya çıktı. 1915 Çanakkale Köprüsü'ne günlük 45 bin araç geçiş garantisi verilmişti.
Çanakkale feribot ücretlerine gelen zam yüzde 42 ile yüzde 117 arasında oldu. Okkalı zam sonrasında Çanakkale Boğazı'nda 6.50 TL olan yolcu geçiş ücreti 10 TL'ya çıkarken araç fiyatları kallavi zamlandı. Çanakkale , Gelibolu, Lapseki, Avşa, Kilitbahir, Gökçeada, Erdek, Paşalimanı, Ekinlik feribot ücretlerine 20 Nisan 2022 itibariyle yolcu, araç, kamyon, tır, motosiklet için şöyle oldu:
-25 TL olan motosiklet ücreti 40 TL oldu
-95 TL olan otomobil geçiş ücreti 135 TL oldu
-136 TL olan kamyon geçiş ücreti 295 TL oldu
-265 lira olan TIR geçiş ücreti ise 400 TL'ye yükseltildi.