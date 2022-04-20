BIST 2.531
DOLAR 14,68
EURO 15,93
ALTIN 920,93
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 9 terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 9 terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 9 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Abone ol

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Türk komandolarının Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı hazırlığındaki 9 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdiği belirtildi.

Açıklamada, "Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, kalmıyor, kalmayacak. Teröristleri kazdıkları hendeklere gömmeye devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Otobüs bileti zamları bayram tatilini vurdu Otogarlar bomboş!
Otobüs bileti zamları bayram tatilini vurdu Otogarlar bomboş!
Hac konaklama fiyatları 2022 oda tercihli kişi başı ücret ne kadar?
Hac konaklama fiyatları 2022 oda tercihli kişi başı ücret ne kadar?
Çanakkale feribot ücretlerine inanılmaz büyük zam! Çanakkale Köprüsü'ne geçiş garantisi verilmişti
Çanakkale feribot ücretlerine inanılmaz büyük zam! Çanakkale Köprüsü'ne geçiş garantisi verilmişti
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den Vergi Denetim. Kurulu açıklaması
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den Vergi Denetim. Kurulu açıklaması
Hac fiyatları 2022 kişi başı konaklama ücreti ne kadar oldu
Hac fiyatları 2022 kişi başı konaklama ücreti ne kadar oldu
Aydın'da 'bizim kızlar harçlık bekliyor' diye mesaj attı! Skandal patladı: İlk defa böyle bir şeyle karşılaştım
Aydın'da 'bizim kızlar harçlık bekliyor' diye mesaj attı! Skandal patladı: İlk defa böyle bir şeyle karşılaştım
Gizemli hepatit virüsü ABD ve Avrupa'nın ardından şimdi İsrail'de! Yeni salgın bu mu belirtilere dikkat!
Gizemli hepatit virüsü ABD ve Avrupa'nın ardından şimdi İsrail'de! Yeni salgın bu mu belirtilere dikkat!
Orhan Pamuk İspanyol televizyonuna konuştu: Türkiye'nin dünyaya barış getirmek yerine
Orhan Pamuk İspanyol televizyonuna konuştu: Türkiye'nin dünyaya barış getirmek yerine
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail açıklamasına Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail açıklamasına Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki
Kur’an-ı Kerim'i yakan partiye Türk hacker şoku! Siteleri kapatıldı
Kur’an-ı Kerim'i yakan partiye Türk hacker şoku! Siteleri kapatıldı