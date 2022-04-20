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Çanakkale feribot ücretlerine inanılmaz büyük zam! Çanakkale Köprüsü'ne geçiş garantisi verilmişti

Çanakkale feribot ücretlerine inanılmaz büyük zam! Çanakkale Köprüsü'ne geçiş garantisi verilmişti

ÇANAKKALE boğaz hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ firması feribot ücretlerine yüzde 42 ile yüzde 117 arasında zam yaptı. 1915 Çanakkale Köprü'sü 1 ay önce açılmış ve geçiş garantisi verilmişti. Zam bu sebeple büyük tartışma çıkardı.

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1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılmasının ardından ilk etapta feribot seferlerinin azaltılması tepki almıştı. GESTAŞ firması kamuoyundan gelen eleştiriler üzerine geri adım atıp seferlerin sayısını eski haline çevirmişti. GETAŞ 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışdan bir ay sonra bu kez feribot ücret tarifelerine yaptığı büyük zamla gündeme oturdu. Çanakkale feribot ücretlerine yüzde 42 ile yüzde 117 arasında zam yapıldı. Okkalı zam sonrasında Çanakkale Boğazı'nda 6.50 TL olan yolcu geçiş ücreti 10 TL'ya çıkarken araç fiyatları da şöyle oldu:
-25 TL olan motosiklet ücreti 40 TL oldu
-95 TL olan otomobil geçiş ücreti 135 TL oldu
-136 TL olan kamyon geçiş ücreti 295 TL oldu
-265 lira olan TIR geçiş ücreti ise 400 TL'ye yükseltildi.

Çanakkale - Ecebat feribot ücretleri 20 Nisan 2022 zamlı tarife şöyle:

Gelibolu -Lapseki feribot ücretleri 20 Nisan 2022 zamlı tarife şöyle:

Çanakkale-Kilitbahir feribot ücretleri 20 Nisan 2022 zamlı tarife şöyle:

Zam Çanakkale Köprüsü için mi yapıldı?


1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılmasının ardından önce feribot seferlerinin azaltılması, bir ay sonra da kallavi zam yapılması tartışmaları körükledi. Feribot seferlerine gelen zammın Çanakkale Köprüsü'nden geçişleri artırmak için yapıldığı iddia edildi. Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti 200 lira olurken, Çanakkale Boğazı'nın feribotla geçmek araçlar için sadece 95 liraydı. 1915 Çanakkale Köprüsü'ne günlük 45 bin araç geçiş garantisi verilmişti. 

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