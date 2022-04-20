BIST 2.522
DOLAR 14,67
EURO 15,89
ALTIN 922,07
HABER /  POLİTİKA  /  CHP

CHP 23 Nisan için 248 belediyeye yazı gönderdi

CHP 23 Nisan için 248 belediyeye yazı gönderdi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Ülkemizin dört bir yanındaki 248 belediyemizde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın tarihi önemine uygun olarak, vatandaşlarımızın katılımıyla kutlanması için çeşitli program ve etkinlikler düzenlenecek." bilgisini verdi.

Abone ol

Seyit Torun, yazılı açıklamasında, tüm belediye başkanlarına 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na ilişkin yazı gönderildiğini belirtti.

Milli bayramların, birlik ve beraberlik duygularının pekiştirildiği, ülkenin bağımsızlık, demokrasi ve çağdaşlaşma mücadelesinin yeniden hatırlandığı özel günler olduğunu vurgulayan Torun, "23 Nisan 1920 tarihi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde, ulusal egemenliğin hakim kılındığı, TBMM'nin açıldığı tarihtir. Yine milli bayramlarımız, bizlere emanet edilen Cumhuriyetimizi ve değerlerini gelecek nesillere aktarmaya da vesile olan günlerdir." ifadelerini kullandı.

Torun, 2020 ve 2021'de, Kovid-19 salgın tedbirleri kapsamında, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramlarının buruk geçtiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Ancak bu yıl Kovid-19 şartlarının hafiflemesi, kısıtlamaların kaldırılması ile birlikte TBMM'nin açılışının 102'nci yıl dönümündeki kutlamaların önünde engel bulunmamaktadır. Ülkemizin dört bir yanındaki 248 belediyemizde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın tarihi önemine uygun olarak, vatandaşlarımızın katılımıyla kutlanması için çeşitli program ve etkinlikler düzenlenecek. Bu özel gün, halkımızla ve özellikle çocuklarımızla birlikte coşkuyla kutlanacaktır. CHP olarak tüm vatandaşlarımızı, belediyelerimizin düzenleyeceği programlara katılmaya davet ediyoruz."

ÖNCEKİ HABERLER
Terk eden karısının peşinden İstanbul'a geldi! İntihar etmek istedi
Terk eden karısının peşinden İstanbul'a geldi! İntihar etmek istedi
ABD'nin kirli çamaşırlarını çıkaran Julian Assange'a şok!
ABD'nin kirli çamaşırlarını çıkaran Julian Assange'a şok!
Kayseri'de çöpten 15 bin 476 hanenin 1 yıllık elektrik ihtiyacı karşılandı
Kayseri'de çöpten 15 bin 476 hanenin 1 yıllık elektrik ihtiyacı karşılandı
Av yasağı geldi, hamsinin fiyatı uçtu! Balık tezgahları cepleri yaktı
Av yasağı geldi, hamsinin fiyatı uçtu! Balık tezgahları cepleri yaktı
2022 bayram ikramiyesi 1.100 TL olacak! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram ikramiyesi açıklaması
2022 bayram ikramiyesi 1.100 TL olacak! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram ikramiyesi açıklaması
İYİ Parti'den istifa eden Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, AK Parti'ye geçti İsmail Ok kimdir?
İYİ Parti'den istifa eden Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, AK Parti'ye geçti İsmail Ok kimdir?
İYİ Parti'den istifa eden İsmail Ok AK Parti'ye katıldı Ayrılırken Meral Akşener'e HDP ile ittifak eleştirisi yapmıştı
İYİ Parti'den istifa eden İsmail Ok AK Parti'ye katıldı Ayrılırken Meral Akşener'e HDP ile ittifak eleştirisi yapmıştı
Kılıçdaroğlu'na Man adaları davasıyla ilgili kötü haber! 195 bin lira ödeyecek
Kılıçdaroğlu'na Man adaları davasıyla ilgili kötü haber! 195 bin lira ödeyecek
Muş'ta evlat nöbetine bir aile daha katıldı! 'HDP’nin kapatılmasını istiyoruz' deyip seslendiler
Muş'ta evlat nöbetine bir aile daha katıldı! 'HDP’nin kapatılmasını istiyoruz' deyip seslendiler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kandil operasyonu ve 28 Şubat ittifakı için flaş açıklamalar YUVAM hesabını duyurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kandil operasyonu ve 28 Şubat ittifakı için flaş açıklamalar YUVAM hesabını duyurdu