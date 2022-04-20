BIST 2.522
DOLAR 14,67
EURO 15,89
ALTIN 922,07
HABER /  POLİTİKA  /  HDP

HDP'li Garo Paylan'ın emekli ikramiyesi önerisi olay oldu

HDP'li Garo Paylan'ın emekli ikramiyesi önerisi olay oldu

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, emekli bayram ikramiyesinin 5 bin lira olması gerektiğini belirtti.

Abone ol

Paylan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de bir kesimin şatafat, bir kesimin ise derin bir yoksulluk ve sefalet içinde yaşadığını söyledi.

Fakirlerin daha çok fakir, zenginlerin daha çok zengin olduğu iki Türkiye gerçeği olduğunu dile getiren Paylan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in emekli bayram ikramiyesine yönelik açıklamalarını aktardı.

Paylan, "Temel gıda ürünlerine yüzde 200'lere varan zam gelmiş ama emeklilerin bayram ikramiyesine zam yapılmıyor. Bu ülkenin kaynakları zenginlere, patronlara aktarılıyor. Yandaşlar, bütçenin kaynaklarını hortumluyor. Yandaşların yönetim kurulunda olduğu kurumlardaki huzur hakkı ücretleri yüzde yüz artıyor. Ama emeklilerin bayram ikramiyesine sıfır zam yapılıyor. Bu hak mıdır? Bunu nasıl vicdanınıza sığdırıyorsunuz? Bu şartlarda emeklilere bayram ikramiyesinin 5 bin lira olması gerekiyor." diye konuştu.

Müslüman, Hristiyan ve Musevilerin bayramlarının bu yıl aynı aya denk geldiğine işaret eden Paylan, bu nedenle tüm emeklilerin sevindirilmesi gerektiğini ifade etti.

ÖNCEKİ HABERLER
Kayseri'de çöpten 15 bin 476 hanenin 1 yıllık elektrik ihtiyacı karşılandı
Kayseri'de çöpten 15 bin 476 hanenin 1 yıllık elektrik ihtiyacı karşılandı
Av yasağı geldi, hamsinin fiyatı uçtu! Balık tezgahları cepleri yaktı
Av yasağı geldi, hamsinin fiyatı uçtu! Balık tezgahları cepleri yaktı
2022 bayram ikramiyesi 1.100 TL olacak! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram ikramiyesi açıklaması
2022 bayram ikramiyesi 1.100 TL olacak! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram ikramiyesi açıklaması
İYİ Parti'den istifa eden Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, AK Parti'ye geçti İsmail Ok kimdir?
İYİ Parti'den istifa eden Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, AK Parti'ye geçti İsmail Ok kimdir?
Kılıçdaroğlu'na Man adaları davasıyla ilgili kötü haber! 195 bin lira ödeyecek
Kılıçdaroğlu'na Man adaları davasıyla ilgili kötü haber! 195 bin lira ödeyecek
Muş'ta evlat nöbetine bir aile daha katıldı! 'HDP’nin kapatılmasını istiyoruz' deyip seslendiler
Muş'ta evlat nöbetine bir aile daha katıldı! 'HDP’nin kapatılmasını istiyoruz' deyip seslendiler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kandil operasyonu ve 28 Şubat ittifakı için flaş açıklamalar YUVAM hesabını duyurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kandil operasyonu ve 28 Şubat ittifakı için flaş açıklamalar YUVAM hesabını duyurdu
Yere tek bir çöp bile değmeyecek! Bursa'da yılların sorunu tarih oluyor: Sadece 4 tane kaldı
Yere tek bir çöp bile değmeyecek! Bursa'da yılların sorunu tarih oluyor: Sadece 4 tane kaldı
Fatih Portakal'a büyük şok! Kimlik bilgileri çalındı sosyal medyadan paylaştı
Fatih Portakal'a büyük şok! Kimlik bilgileri çalındı sosyal medyadan paylaştı
Çorum'da yolda yürüyen üniversite öğrencisi bir anda yere yığıldı! Hayatını kaybetti
Çorum'da yolda yürüyen üniversite öğrencisi bir anda yere yığıldı! Hayatını kaybetti