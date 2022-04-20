Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kandil operasyonu ve 28 Şubat ittifakı için flaş açıklamalar YUVAM hesabını duyurdu

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan eski AK Partililere çağrı yaptığı konuşmasında Millet İttifakı için "Sürekli kavga eden, birbirlerine çelme takan, kapris peşinde koşan 28 Şubat ittifakı, Allah'ın izniyle 2023'ü bile göremeyeceklerdir" dedi.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kardeşlik ve kucaklaşma seferberliği başlattıklarını duyuran Erdoğan, AK Parti'ye katılım çağrısı yaptı.

Ekonomi konularını da değerlendiren Erdoğan, "Yaşadığımız sıkıntılar şükürsüzlüğe, mutsuzluğa isyana sürüklerse asıl felaketimiz o zaman başlar. Can ve mal güvenliğimizin olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Çalışmak isteyen herkesin iş bulabildiği müteşebbislere fırsat kapılarının açık olduğu ülkede yaşıyoruz." dedi.

YUVAM hesabı -Bugün yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza yönelik yeni uygulamayı duyurmak istiyorum YUVAM adı verilen uygulama bir finansal araçtır. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın, mavi kart sahiplerinin ve bankalarımızda hesap açtırma şartlarına sahip yabancı ülke vatandaşlarının yararlanabileceği YUVAM Hesabı, döviz cinsinden yüzde 4 getiri garantisi veriyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın grup toplantısındaki konuşmasından satır başları şöyle:

-Sözlerimin hemen başında Bursa'da infaz koruma memurlarımızın içinde bulunduğu saldırıda şehit olan infaz koruma memurumuza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum.

Kardeşlik ve kucaklaşma seferberliği

-AK Parti olarak kardeşlik ve kucaklaşma seferberliği başlatıyoruz. Yeni bir heyecanla azimle yola revan oluyoruz. Kapısı çalınmadık hane bırakmayacağız. Hiçbir ayrım yapmadan her bir ferde ulaşmayı hedefliyoruz.

Altılı masanın tek derdi birbirine ayar vermek

-Bu süreç muhalefetin ve 28 Şubat ittifakının kendi menfaatlerinden başka hiçbir gayelerinin, millete ve memlekete hizmet olmadığını ortaya çıkarmıştır. Çocuklar ve kadınlar ölürken tüm dünya yarım asrın en büyük ekonomik kriziyle boğuşurken muhalefetin, 6+1 masanın tek derdi birbirlerine ayar vermek. Geçen haftaki tartışmalar bile zillette izzet aranamayacağını bir kez daha ispatlamıştır. Özellikle milletimiz masayı kimin kurduğunu, kimin yönlendirdiğini, masanın altında kimlerin olduğunun, hangi kirliği pazarlıkların döndüğünü gayet iyi biliyor.

Sürekli kavga eden, birbirlerine çelme takan, kapris peşinde koşan 28 Şubat ittifakı, Allah'ın izniyle 2023'ü bile göremeyeceklerdir.

-Ülkemizin geleceğine damgayı beraber vuralım ülkemizi 2053 ve 2073 vizyonuna beraber taşıyalım. Gelin ahdimizi tazeleyim. Kalplerimizi birbirimize kenetleyelim.Türkiye'de siyasetin adresi de merkezi de AK Parti ve Cumhur İttifakı'dır kapımız herkese açıktır.

İsrail ile ilişkiler: Bu devleti görmezden gelemeyiz

-Son yıllarda ramazan aylarını ya salgın ya savaş ya da Müslümanlara yönelik saldırılarla geçiriyoruz. İsrail'den hangi düzeyde olursa olsun görüştüğümüz her yetkiliye görüşlerimizi aktardık

-Uluslararası toplumu, BM başta olmak üzere her platformda zulüme karşı duyarlı olmaya davet ettik, etmeyi de sürdüreceğiz. Kasıtlı olarak bu şekilde davranılıyorsa o zaman başka hesaplar var işin içinde demektir.

Coğrafyamızın en önemli bölgesindeki bu devleti görmezden gelemeyiz. Filistin davasını etkin savunmanın yolunun da İsrail ile makul, dengeli bir ilişki sahibi olmaktan geçtiği açık.

Ancak bu demek değil ki, Kudüs ve diğer Filistin topraklarında kutsallarımıza yönelik saldırılara, işgallere göz yumacağız. Asla. Biz kendi tarihimizin, inancımızın gereğini yerine getirmeyi sürdüreceğiz. Küresel ve bölgesel ihtiyaçların gereği olarak İsrail'le siyasi ve ekonomik ilişkileri geliştirmek için attığımız adım başka, Kudüs davamız başkadır.

Pençe Kilit Operasyonu

-Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü tarafından işgal altındaki bölgeleri temizlemeye yönelik harekata bir yenisini ekledi. Hava ve kara harekatı ile kapsamlı operasyon başlatıldı. Şehit olan 2 kahraman askerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Mekanları cennet olsun inşallah. Pençe Kilit adı verilen harekatla amacımız, hem Irak topraklarını terör örgütü tasallutundan arındırmak hem de ülkemizin sınır güvenliğini garanti altına almamızdır. Terör örgütünün başını er ya da geç ezeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın.



-Komşularımızın güven ve huzur içinde yaşayabilmeleri için her çabayı gösteriyoruz. Irak'ta olduğu gibi Suriye'de de aynı noktaya gayret ediyoruz. 40 yıllık terörle mücadelemizde komşularımızdan kendi sınırlarındaki terörin üstesinden kendilerinin gelmelerini bekledik. İçerde ne yaparsak yapalım terörün kökünü kazıyamadık. Bataklık kuruyamadığı için sivrisinekler çoğaldı. Terör örgütlerini artık ülkede eylem yapamaz hale getirdik. Sızmaları ve kaçışları engelledik. Doğu'ya doğru yürüttüğümüz operasyonlar bu amaçlıdır. Arap'ıyla Kürt'üyle Türkmen'i ile herkesi kucaklayan tek ülke Türkiye'dir.

Kandil diye bir yer kalmayınca HDP'nin varlık sebebi kalkacak -HDP gerçek anlamda sivil siyasi parti olmadığını bir kez daha ispatlamıştır. 28 Şubat ittifakının gizli ortağının yularının Kandil'de olduğunu gösteren bu tavrın takdirini milletimize bırakıyorum. İnşallah yakında Kandil diye bir yer kalmayınca parti görünümlü terör örgütü payandasının varlık sebebi kalkacaktır.

Sorunlarımız sıkıntılarımız var farkındayız

-Ülkemizi yatırım istihdam ve üretim yoluyla büyütmeyi sürdürüyoruz. Sorunlarımız sıkıntılarımız sancılarımız var hepsinin farkındayız takip ediyoruz. Biz terörle mücadele imtihanımızı 40 bin canımızı toprağa vererek geride bıraktık.

Yaşadığımız sıkıntılar şükürsüzlüğe, mutsuzluğa isyana sürüklerse asıl felaketimiz o zaman başlar. Can ve mal güvenliğimizin olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Çalışmak isteyen herkesin iş bulabildiği müteşebbislere fırsat kapılarının açık olduğu ülkede yaşıyoruz.

Bağımsız milletvekili İsmail Ok AK Parti'ye katıldı

Bugün bir müjdemiz daha var. Balıkesir Bağımsız Milletvekili İsmail Ok kardeşimizi de ailemize katıyoruz.

(İsmail Ok, Şubat 2020'de İYİ Parti'den istifa etmişti)

Türkiye'nin kurulan oyunları bozduğunu, dostlarına güven veren bir ülke olduğunu belirten Ok, "İşte bunun için Cumhur İttifakı dedim, AK Parti'de mücadelede ben de varım dedim" ifadelerini kullandı.