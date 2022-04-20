Usta edebiyatçı Bülent Parlak hayatını kaybetti! Son paylaşımı yürekleri burktu

İzdiham Dergisi Genel Yayın Yönetmeni, usta edebiyatçı Bülent Parlak evinde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.

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Kültür, sanat, edebiyat alanında yayın yapan İzdiham Dergisi'nin kurucusu ve Genel Yayın Yönetmeni, şair, yazar Bülent Parlak 43 yaşında vefat etti. İzdiham Dergisi, Bülent Parlak'ın vefatını, 'İnna Lillahi ve İnna İleyhi Raciun' diyerek duyurdu. Parlak'ın ölmeden önce son paylaşımı yürekleri burktu. Son paylaşımında Parlak ''Hayat, zaman kavramı olduğu için doğmakla başlıyor; ölümle sona eriyor. Zamanın olmadığı her yer ve her şey sonsuzlukla tanışacak.'' ifadelerini kullandı.







Bülent Parlak kimdir?

Malatya'da sekiz çocuklu bir ailenin son çocuğu olarak dünyaya geldi. Şairin dört ağabeyi, üç tane de ablası vardır. Parlak, ilkokulu, ortaokulu ve liseyi Malatya’nın Konak beldesinde okudu. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'ni kazandı ve burada bir sene okudu. O yıllarda staj için gittiği bir gazetenin reklam servisinde çalıştı. Gittiği okulları birincilikle bitiren şair, maddi yetersizliklerden ötürü İletişim Fakültesi'ni bırakmak zorunda kaldı. Sonraki senelerde tekrar üniversite sınavına girerek Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi'ni kazandı.



Evli ve bir çocuk babası olduğu için İstanbul'da çalışmak ve Samsun'a gidip gelmek epey zor olmuştu. Eğitim Fakültesi'ndeki öğrencilik hayatı 7 sene sürdü ve mezun oldu. Şair 2010'da, o zamana kadar Dergâh dergisinde yayımladığı şiirlerini, Sevgili Huzursuzluğum adlı şiir kitabında bir araya getirdi. 2012'de babasına ithafen yazdığı Yalnızlığın İcadı adlı deneme kitabını, 2014'te Ricakeş, 2018'de Her Şey İçin Çok Geç adlı şiir kitaplarını çıkardı.