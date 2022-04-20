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Doktor hatası! 6 yaşındaki çocuk öksürük için gitti kalp krizi geçirdi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Doktor hatası! 6 yaşındaki çocuk öksürük için gitti kalp krizi geçirdi

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde öksürük şikayetiyle ailesi tarafından Kadirli Devlet Hastanesine götürülen 6 yaşındaki çocuğa yanlışlıkla adrenalin iğnesi yapılınca kalp krizi geçirdiği iddia edildi. Hastane yönetimi iddialar üzerine doktor ve hemşire hakkında soruşturma başlattı.

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Osmaniye'de geçtiğimiz pazar günü gerçekleşen olayda Salih ve Hacer A. çifti 6 yaşındaki oğulları T.A.’nın öksürük şikayeti üzerine gece saatlerinde Kadirli Devlet Hastanesi Acil Servisine götürdü.

İddiaya göre, burada muayene edilen çocuğa doktor tarafından verilen adrenalin, damardan iğne olarak verildi. İğne yapıldıktan 1 dakika sonra fenalaşan 6 yaşındaki T.A.’nın ağzından ve burnundan sıvı gelerek bayıldı. Diğer doktor ve hemşireler tarafından acil serviste kırmızı alana alınan T.A.’ya o an hastanede bulunan çocuk doktoru da müdahale etti. Kalbinde çarpıntı ve spazm olduğu belirlenen çocuk iddiaya göre kalp krizi geçirdi. Verilen tedavinin ardından 9 saat sonra kendine gelen küçük çocuk daha sonra yapılan kontrollerin ardından taburcu edildi.

Çocuğun ailesi ise Kadirli İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek doktor hakkında suç duyurusunda bulundu. “Hastaneye sadece öksürük için götürdüğüm çocuğumun ölüsünü teslim alacaktım” diyen anne Hacer A. “Gece saat 03.00 sıralarında oğlum öksürüyordu rahatsızdı uyuyamıyordu. Rahatlaması için Kadirli Devlet Hastanesine götürdük. Doktor hanım oğlumu muayene etti. Elimize muayene kağıdını verdi ve bizi hemşirenin yanına gönderdi. Hemşire kağıda baktı tereddütte kaldı. İğne ne için dedim. Doktor hanıma sorun dedi. Ben de yeniden doktor hanımın yanına gittim. Evet damardan yapılacak bu iğne dedi. İlk iğne oğluma bacağından yapıldı. İkinci iğne ise damardan yapıldı. İğne yapıldıktan 30 saniye sonra oğlumun ağzından burnundan kusmuk geldi fenalaştı. Ben de 'ne yaptınız oğlumu öldürdünüz' diye bağırdıktan sonra diğer doktorlar ve hemşireler yanımıza koştu. Çocuğumu kucağımdan aldılar kırmızı alana götürdüler cihaza bağladılar. Orada bulunan doktor kalp krizi geçirdiğini söyledi bize. Sabah saat 9’a kadar hayati tehlikesi devam etti. Sonra biraz kendine geldi. Bizim oğlumuz ölebilirdi de. Bizim başımıza geldi başkasının başına gelmesin diye şikayetçi olduk. Doktor hatasını bilmesine rağmen bizden özür bile dilemedi” dedi.

Çocuğun babası Salih A. ise emniyet müdürlüğüne suç duyurusunda bulunduklarını belirterek, “Oğlum yaklaşık 6 saat kendine gelemedi. Kolundan damardan adrenalin verilmiş. Ben şikayetçiyim” dedi.
Kadirli Devlet Hastanesi yetkilisi doktor ve hemşire hakkında idari soruşturma başlatıldığını söyledi.

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