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Evden 200 bin dolar çalan kişi Instagram sayesinde yakalandı hırsız ev sahibinin takipçisi çıktı

Evden 200 bin dolar çalan kişi Instagram sayesinde yakalandı hırsız ev sahibinin takipçisi çıktı

Esenyurt'ta bir evden 200 bin dolar ve yaklaşık 160 bin lira değerinde altın çalan zanlı gözaltına alındı. Hırsızlık zanlısı sosyal medya hesabındaki paylaşımdan yakalandı

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Sultaniye Mahallesi 350 Sokak'taki bir sitede oturan B.A. ve S.A, evlerinde bulunan 200 bin dolar ve yaklaşık 160 bin lira değerindeki altının çalınması üzerine polis ekiplerine başvurdu.

İhbar üzerine güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, binaya kask ve montla giren şüphelinin görüntülerini ev sahibine izletti.

Zanlı takipçisi tanıdı
Ev sahibinin bu kişinin Instagram hesabındaki takipçilerinden A.A. olabileceğini ifade etmesi üzerine, zanlının sosyal medya hesabı incelemeye alındı.

Şüphelinin hırsızlığın gerçekleştiği gün yüzü görünmeyecek şekilde bir kafede otururken fotoğrafları olduğunu belirleyen polis, şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlının ifadesinde, para ve altınları Suriye'ye göndermek üzere bir kişiye verdiğini ve yerini bilmediğini iddia ettiği öğrenildi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan, başında motorcu kaskı bulunan zanlının eve girdiği ve çıktığı anlar güvenlik kamerası tarafından da kaydedildi.

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