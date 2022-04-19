Gram altın 1000 TL'yi aşar mı Mayıs sonu gram altın ne olur 8 kurumdan dikkat çeken tahmin

"Gram altın tarafı için 930 TL seviyesi ilk direnç bölgesine oluştururken 938 TL seviyesi bir sonraki direnç bölgesi oluşturmuş durumda. İlerleyen süreçte ons altındaki değer kazancının devam etmesi yahut dolar endeksinin kuvvetlenmesiyle dolar/TL paritesinde yükseliş yaşanması durumunda; gram altın fiyatında da yeni zirveler görülebilir."