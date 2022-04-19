Gram altın 1000 TL'yi aşar mı Mayıs sonu gram altın ne olur 8 kurumdan dikkat çeken tahmin
Yükselen enflasyon, durgunluk riski, Rusya Ukrayna savaşı ve belirsizlikler güvenli liman olarak bilinen altına talebi artırıyor. Peki gram altın mayıs sonu bin lirayı geçer mi? Analistler ve kurumsal yatırımcılardan altın tahminleri geldi.
2022’ye 780 TL’den başlayan gram altın, 8 Mart’ta 955 TL’ye yükselerek 2022 ilk çeyreğin en yüksek seviyesini gördü. Sonrasında ise 900 TL’lere sert şekilde geri çekildi. Geçen hafta 920-930 TL bandındaki yatay hareketlerini sürdüren gram altın, yeni haftaya ise yükseliş isteğiyle başladı. Altının gram fiyatı, bugün 933 lira seviyesinde işlem görüyor.
Yatırımcılar altın fiyatlarındaki gelişmeleri araştırırken analistlerden kritik açıklamalar art arda geldi. Ekonomist’te yer alan haberde, ALB Yatırım Araştırma Müdürü Emre Çayırlı, ons altın fiyatında 1.960 dolar bölgesi üzerinde kalındığı müddetçe yükselişin devam edeceğini öngördü. Çayırlı, ons ve gram altına yönelik analizinde şunları kaydetti:
"Gram altın tarafı için 930 TL seviyesi ilk direnç bölgesine oluştururken 938 TL seviyesi bir sonraki direnç bölgesi oluşturmuş durumda. İlerleyen süreçte ons altındaki değer kazancının devam etmesi yahut dolar endeksinin kuvvetlenmesiyle dolar/TL paritesinde yükseliş yaşanması durumunda; gram altın fiyatında da yeni zirveler görülebilir."
Global Menkul Değerler Kıdemli Strateji Müdürü Filiz Özcan, küresel bazda önemli merkez bankalarından gelen para politikasında sıkılaştırıcı mesajlara rağmen yüksek kalmaya devam edecek enflasyon nedeniyle ons altına ilginin devamını bekliyor.