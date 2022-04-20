BIST 2.509
DOLAR 14,67
EURO 15,87
ALTIN 916,08
HABER /  DÜNYA

Japonya, Rusya'ya yaptırımları sertleştiriyor 38 ürünün ithalatına yasak getirdi

Japonya, Rusya'ya yaptırımları sertleştiriyor 38 ürünün ithalatına yasak getirdi

Japonya, Ukrayna'ya açtığı savaş sonrası Rusya'dan çeşitli sektörlerde 38 ürüne ithalat yasağı getirdi.

Abone ol

Japon hükümeti, Ukrayna'da sürdürdüğü savaş sonrası Rus iş dünyasına yönelik kapsamlı yaptırımlarını artırıyor.

Karar doğrultusunda votka dahil alkollü içecekler, kereste türü ürünler ile elektrikli makinaların ithalatı yasaklandı.

İthalatı yasaklanan ürünlerin, Japonya'nın 2021'de Rusya'dan toplam ithalatının yüzde 1,1'ine denk düştüğü kaydedildi.

Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı (METI) söz konusu ürünlerde alternatif ithalat rotaları tercih edileceğini duyurdu.

Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu, uluslararası yaptırımların Rus ekonomisi üzerinde etkisini gösterdiğini belirtti.

Matsuno, "Japonya, krizin büyümesini önlemek ve ateşkesin bir an önce sağlanması için uluslararası toplumla iş birliği halinde Rusya'ya sert yaptırımlar uyguluyor." dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul'da otelin içindeki mezarı gören şaştı kaldı! 4 duvar arasında: Üzerinde seccade örtülü
İstanbul'da otelin içindeki mezarı gören şaştı kaldı! 4 duvar arasında: Üzerinde seccade örtülü
Abdurrahman Dilipak: İstanbul Sözleşmesi sonrası öldürülen kadın sayısı arttı
Abdurrahman Dilipak: İstanbul Sözleşmesi sonrası öldürülen kadın sayısı arttı
İtalya Kupası yarı finalinde ezeli rakibi Milan'ı farklı yenen Inter finalde
İtalya Kupası yarı finalinde ezeli rakibi Milan'ı farklı yenen Inter finalde
'İğne vuralım, öldürelim' dediler Hollanda’dan Türkiye’ye getirildi: Burada bedava dağıtıldı
'İğne vuralım, öldürelim' dediler Hollanda’dan Türkiye’ye getirildi: Burada bedava dağıtıldı
Maliye Bakanı Nureddin. Nebati ABD'de: Türkiye'ye yatırım potansiyelini aktardık
Maliye Bakanı Nureddin. Nebati ABD'de: Türkiye'ye yatırım potansiyelini aktardık
Ramazan ayı için sevindiren haber geldi iki yıldır kapalıydı açılmayacak denilmişti
Ramazan ayı için sevindiren haber geldi iki yıldır kapalıydı açılmayacak denilmişti
İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan öğrenci kartı açıklaması: Zararı 1 milyar TL
İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan öğrenci kartı açıklaması: Zararı 1 milyar TL
İlaç fiyatlarında yeni kriz! Fiyatı duyan şok oluyor SGK yaptı ilaç firmaları uygulamıyor
İlaç fiyatlarında yeni kriz! Fiyatı duyan şok oluyor SGK yaptı ilaç firmaları uygulamıyor
AK Partili Başkan: Çok zenginleştik kışın salatalık domates yemezdik
AK Partili Başkan: Çok zenginleştik kışın salatalık domates yemezdik
Kırmızı et fiyatları bayram sonrası yine artacak! Marketler için olay iddia: Bakın neler çıkacak?
Kırmızı et fiyatları bayram sonrası yine artacak! Marketler için olay iddia: Bakın neler çıkacak?