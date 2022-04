Abdurrahman Dilipak: İstanbul Sözleşmesi sonrası öldürülen kadın sayısı arttı

İstanbul Sözleşmesi'ne karşıtlığıyla bilinen yazar Abdurrahman Dilipak, İstanbul Sözleşmesi ile erkekler tarafından öldürülen kadın sayısının arttığını öne sürdü.

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, “toplumsal cinsiyet” ile ilgili değerlendirmelerde bulunduğu bugünkü yazısında, yürürlükten kaldırılan İstanbul Sözleşmesini hedef aldı.

Dilipak, “Türkiye’de erkekler 2021’de 793 kadına şiddet uygulamış, yaralamış. Fransa’da, bakanlık verilerine göre, her yıl 220 bin kadın aile içi şiddete maruz kalıyor! Türkiye’de erkekler tarafından öldürülen kadınların sayısı, İstanbul Sözleşmesi sonrası artmış. Bu işe destek verenler başarıları ile övünebilirler! Bu sonuçtan onlar da sorumludur. “ düşüncesini dile getirdi.

Dilipak yazısına özetle şöyle devam etti:

12-13 Mayıs’ta, 'İstanbul Sözleşmes'ne adı veren şehirde KADEM’in öncülüğünde, FSM (Fatih Sultan Mehmet) Üni., İbni Haldun Üni., İstanbul Ticaret Üni., İstanbul Üni, Medeniyet Üni. Marmara Üni. desteğinde MEKAN teması üzerinden “Toplumsal Cinsiyet Adaleti” Kongresi düzenleniyor. “Toplumsal Cinsiyet” fitnesi hakkında konuşulanları not edeceğiz. 8’incisi düzenlenen bu kongre, aslında İstanbul sözleşmesinden çekilme kararına rağmen, başka bir kararlılığın da ifadesi olarak ayrı ve özel bir anlam taşıyor. Asra ve Arşa / zaman’a ve mekan’a yemin olsun ki, bizi bir genom olarak gören, gender bir birey’e dönüştürmek isteyen, biyolojik insan türünü yok etme planları yapanların ve cinsel kimliği, yönelim, deneyim ve tercih’e göre akışkan ve değişken olarak tanımlayan, insanın grobal reset sonrası insanın tanrı olma sürecinde tanrıseksül saçmalığına uzanan absürtlüklere zemin hazırlayan her girişimi, her kişi ve kurumdan, olan ve olacak olan fitnelerden beriyiz ve planlara “la” demeye devam edeceğiz ve susmayacağız. “