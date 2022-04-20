Abdullah Avcı: Mutlu sona çok az kaldı

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Kayserispor karşısında aldıkları 1-0'lık galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

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Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Trabzonspor, Yukatel Kayserispor'u 1-0 mağlup etti. Trabzonspor'a galibiyeti getiren golü Andreas Cornelius attı.

Karşılaşmanın ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu.

Abdullah Avcı karşılaşmayla ilgili, "Kayserispor, buraya gelirken ligde rahatlamış, kupayı hedef koymuş ve Fenerbahçe ile Beşiktaş'ı elemiş bir takım. Burada da çok fantastik bir maç oynadık. 2-0'dan geri döndüğümüz maça göre hazırlandık" dedi.

Abdullah Avcı ayrıca lig ve kupayla ilgili olarak, "Taraftara teşekkür ediyorum, bu oyuna sadık çıktılar. Sabır gösteriyorlar, destek oluyorlar. Beraber bu zamana kadar geldik. Beraber sevindik. Üzüntülerimiz yok gibi. Mutlu sona az kaldı" diye konuştu.

"Beni memnun eden ise 42. resmi maçımızı oynamamıza rağmen bu zamana kadar oyun anlamında çok sallanmayan ve bir dengesi olan bir takımız" diyen Avcı, "Geçen hafta Karagümrük maçı bugün oynadığımız Kayserispor maçında oyuna sadakat gösteren takımıma teşekkür ediyorum. Her türlü oyunu denediler. Merkezden denediler, kanattan denediler. Hem de geçiş takımına karşı geçiş de vermedik. Duran top ve kenar ortadan tehlike oluşturmaya çalıştılar. Taraftarlarımıza da bu oyuna sadık kaldıkları için sadakat gösterdikleri için teşekkür ediyorum. Hem savunmada hem hücumda bize destek verdiler. Mart ayında şampiyon olamadık diye üzülmesinler. Trabzonspor iki kulvarda da hedefine koşuyor. 2 ay sakatlıkla boğuştuk ama şimdi kadro derinliğimiz oluştu. Bugün itibariyle iki ayaklı maçın bir ayağı bitti. İyi bir takıma karşı kazandık ama rövanşı var. Biz yarın antrenman yapıp ertesi gün dinlenip hafta sonuna hazırlanacağız" ifadelerini kullandı.

Maçta sakatlık yaşayan Nwakaeme'nin Yarın MR'ı çekileceği ve çıkacak sonuçtan sonra durumunun netlik kazanacağı belirtildi.