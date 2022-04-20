BIST 2.519
DOLAR 14,66
EURO 15,82
ALTIN 918,74
HABER /  SPOR  /  TRABZONSPOR
ADV Hepsiemlak’a Bakmak Lazım!

Abdullah Avcı: Mutlu sona çok az kaldı

Abdullah Avcı: Mutlu sona çok az kaldı

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Kayserispor karşısında aldıkları 1-0'lık galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

Abone ol

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Trabzonspor, Yukatel Kayserispor'u 1-0 mağlup etti. Trabzonspor'a galibiyeti getiren golü Andreas Cornelius attı.

Karşılaşmanın ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu.

Abdullah Avcı karşılaşmayla ilgili, "Kayserispor, buraya gelirken ligde rahatlamış, kupayı hedef koymuş ve Fenerbahçe ile Beşiktaş'ı elemiş bir takım. Burada da çok fantastik bir maç oynadık. 2-0'dan geri döndüğümüz maça göre hazırlandık" dedi.

Abdullah Avcı ayrıca lig ve kupayla ilgili olarak, "Taraftara teşekkür ediyorum, bu oyuna sadık çıktılar. Sabır gösteriyorlar, destek oluyorlar. Beraber bu zamana kadar geldik. Beraber sevindik. Üzüntülerimiz yok gibi. Mutlu sona az kaldı" diye konuştu.

"Beni memnun eden ise 42. resmi maçımızı oynamamıza rağmen bu zamana kadar oyun anlamında çok sallanmayan ve bir dengesi olan bir takımız" diyen Avcı, "Geçen hafta Karagümrük maçı bugün oynadığımız Kayserispor maçında oyuna sadakat gösteren takımıma teşekkür ediyorum. Her türlü oyunu denediler. Merkezden denediler, kanattan denediler. Hem de geçiş takımına karşı geçiş de vermedik. Duran top ve kenar ortadan tehlike oluşturmaya çalıştılar. Taraftarlarımıza da bu oyuna sadık kaldıkları için sadakat gösterdikleri için teşekkür ediyorum. Hem savunmada hem hücumda bize destek verdiler. Mart ayında şampiyon olamadık diye üzülmesinler. Trabzonspor iki kulvarda da hedefine koşuyor. 2 ay sakatlıkla boğuştuk ama şimdi kadro derinliğimiz oluştu. Bugün itibariyle iki ayaklı maçın bir ayağı bitti. İyi bir takıma karşı kazandık ama rövanşı var. Biz yarın antrenman yapıp ertesi gün dinlenip hafta sonuna hazırlanacağız" ifadelerini kullandı.

Maçta sakatlık yaşayan Nwakaeme'nin Yarın MR'ı çekileceği ve çıkacak sonuçtan sonra durumunun netlik kazanacağı belirtildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Olimpia Milano'yu deviren Anadolu Efes'ten Final Four yolunda ilk adım
Olimpia Milano'yu deviren Anadolu Efes'ten Final Four yolunda ilk adım
Putin ve Paşinyan'dan Türkiye görüşmesi
Putin ve Paşinyan'dan Türkiye görüşmesi
Pençe-Kilit Harekatı'ndan acı haber: Teğmen Kaan Kanlıkuyu şehit oldu
Pençe-Kilit Harekatı'ndan acı haber: Teğmen Kaan Kanlıkuyu şehit oldu
ABD'de flaş Biden iddiası! Obama'ya söylediği iddia edildi
ABD'de flaş Biden iddiası! Obama'ya söylediği iddia edildi
7 gollü çılgın maç! Denizlispor konuk ettiği İstanbulspor'u mağlup etti
7 gollü çılgın maç! Denizlispor konuk ettiği İstanbulspor'u mağlup etti
Bakan Akar'dan Pençe Kilit açıklaması: Terör yuvalarının kilitleri tek tek parçalanıyor
Bakan Akar'dan Pençe Kilit açıklaması: Terör yuvalarının kilitleri tek tek parçalanıyor
Diyanet’ten hac ve umre açıklaması! Madde madde alınan kararlar
Diyanet’ten hac ve umre açıklaması! Madde madde alınan kararlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Devlet Bahçeli'nin iftar programı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Devlet Bahçeli'nin iftar programı
Türkiye 19 Nisan 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı son durumu paylaştı
Türkiye 19 Nisan 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı son durumu paylaştı
İbrahim Haskoloğlu tutuklandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kimliğini paylaşmıştı
İbrahim Haskoloğlu tutuklandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kimliğini paylaşmıştı