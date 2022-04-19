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Pençe-Kilit Harekatı'ndan acı haber: Teğmen Kaan Kanlıkuyu şehit oldu

Pençe-Kilit Harekatı'ndan acı haber: Teğmen Kaan Kanlıkuyu şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, 19 Nisan 2022 tarihinde, kahraman silah arkadaşımız P.Tğm. Kaan Kanlıkuyu, teröristler tarafından yapılan roketatarlı saldırı sonucunda şehit olmuştur." ifadeleri kullanıldı. .

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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyinde terör hedeflerine yönelik operasyonu devam ederken, acı bir haber daha geldi.

Pençe Kilit operasyonunda ikinci şehidimiz
Dün bölgede teröristler tarafından önceden yerleştirilen EYP’nin patlaması sonucu yaralanarak hastaneye sevk edilen Mu. Ütğm. Ömer Delibaş’ın şehit olmasının ardından, Piyade Teğmen Kaan Kanlıkuyu'nun da roket atarlı saldırı sonrasında şehit olduğu açıklandı.

MSB'den açıklama
Milli Savunma Bakanlığı, konuyla ilgili şu paylaşımda bulundu:

"Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, 19 Nisan 2022 tarihinde, kahraman silah arkadaşımız P.Tğm. Kaan Kanlıkuyu, teröristler tarafından yapılan roketatarlı saldırı sonucunda şehit olmuştur."

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